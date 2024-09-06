Лига наций06 сентября 2024, 11:55 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:17
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Шотландия – Польща – 2:3. Пенальти на 90+7 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций
06 сентября 2024, 11:55 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:17
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Вечером 5 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций 2024/25.
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Польша вырвала победу у Шотландии (3:2) благодаря забитому пенальти на 90+7 минуте.
🏆 Лига наций. 1-й тур, 5 сентября
21:45. Шотландия – Польща – 2:3
Голы: Гилмор, 46, Мактоминей, 46 – Шиманьски, 8, Левандовски, 44, Залевски, 90+7 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Залевский (Польша).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Билли Гилмор (Шотландия).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Польша).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Польша).
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