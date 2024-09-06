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Лига наций УЕФА. Лига A
Шотландия
05.09.2024 21:45 – FT 2 : 3
Польша
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Лига наций
06 сентября 2024, 11:55 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:17
785
0

Шотландия – Польща – 2:3. Пенальти на 90+7 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций

06 сентября 2024, 11:55 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:17
785
0
Шотландия – Польща – 2:3. Пенальти на 90+7 мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Польша вырвала победу у Шотландии (3:2) благодаря забитому пенальти на 90+7 минуте.

🏆 Лига наций. 1-й тур, 5 сентября

21:45. Шотландия – Польща – 2:3

Голы: Гилмор, 46, Мактоминей, 46 – Шиманьски, 8, Левандовски, 44, Залевски, 90+7 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Залевский (Польша).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Билли Гилмор (Шотландия).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Польша).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Польша).
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Лига наций видео голов и обзор сборная Польши по футболу сборная Шотландии по футболу Билли Гилмор Скотт Мактоминей Себастьян Шиманьски Роберт Левандовски Никола Залевски пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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