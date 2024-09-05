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Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
05.09.2024 21:45 - : -
Хорватия
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Лига наций
05 сентября 2024, 03:40 | Обновлено 05 сентября 2024, 03:41
37
0

Португалия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 5 сентября в 21:45 по Киеву

05 сентября 2024, 03:40 | Обновлено 05 сентября 2024, 03:41
37
0
Португалия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

5 сентября на «Эштадиу Да Луш» пройдет матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Португалии встретится со сборной Хорватии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Команда удерживает хороший уровень и после смены наставника. По сути, Фернанду Сантуша сняли не за результаты на чемпионате мира в Катаре - уже при нем вылетали раньше четвертьфинала (хотя и не от Марокко). Но тренер, принесший победы на Евро и в Лиге Наций, покусился на местную футбольную святыню, Роналду, начав оставлять его на скамейке запасных. Его преемник, Роберто Мартинес, этой ошибки не повторяет. У него Криштиану играет, когда хочет и может. Но если в квалификации это обеспечило 10 побед из 10, то на Евро, выйдя из группы и пройдя по пенальти после 0:0 Словению, дальше избранные по тому же рецепту уступили Франции. Впрочем, это было воспринято как нормальный результат, и испанец сохранил тренерский пост. В обойме и не забивавший на чемпионате капитан, а вот другой ветеран, Пепе, решил наконец-то закончить.

Хорватия

Сборная показала, как очень быстро можно потерять позиции. В 2022-м году, причем в декабре, клетчатые повторно стали призерами чемпионата мира, правда, уже не второе место взяли, а третье. Летом прошлого года подопечные Златко Далича только в серии пенальти уступили Испании в решающем матче Лиги Наций. А потом от той же фурии рохи в Германии в июне получили 0:3! И потом так и не смогли прийти в себя, сыграв вничью с Албанией и Италией и покинув Евро уже после группового этапа. Модрич, как и его экс-одноклубник по Реалу, пока решил остаться. А вот Брозович с Видой ставят точку. Кстати, сейчас тренерский штаб еще и ряд травмированных не смог позвать, в том числе и Влашича.

Статистика личных встреч

В июне, перед Евро, клетчатые наконец-то выиграли у избранных - с восьмой попытки. До этого было пять поражений и пара ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы уж очень уверенны в успехе хозяев, причем легком. Сыграем от противного, поставив на опытных хорватов при форе +1 (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Португалия
5 сентября 2024 -
21:45
Хорватия
Фора Хорватии (+1) 1.87 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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