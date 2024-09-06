Португалия – Хорватия – 2:1. Роналду забил 900-й мяч. Видео голов и обзор
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Вечером 5 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций.
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Португалия одолела Хорватию со счетом 2:1. Португальский форвард Криштиану Роналду забил 900-й гол в профи-карьере.
Защитник португальцев Диогу Далот забил гол на 7-й минуте в чужие ворота, а на 41-й – отправил мяч в свои ворота.
Лига наций. Лига A. 1-й тур, 5 сентября
21:45. Португалия – Хорватия – 2:1
Голы: Далот, 7, Роналду, 34 – Далот, 41 (автогол)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Далот, 7 мин
ГОЛ! 2:0. Роналду, 34 мин
ГОЛ! 2:1. Далот, 41 мин (автогол)
События матча
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