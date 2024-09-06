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  4. Португалия – Хорватия – 2:1. Роналду забил 900-й мяч. Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
05.09.2024 21:45 – FT 2 : 1
Хорватия
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Лига наций
06 сентября 2024, 00:57 | Обновлено 06 сентября 2024, 01:14
294
0

Португалия – Хорватия – 2:1. Роналду забил 900-й мяч. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций

06 сентября 2024, 00:57 | Обновлено 06 сентября 2024, 01:14
294
0
Португалия – Хорватия – 2:1. Роналду забил 900-й мяч. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 5 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Португалия одолела Хорватию со счетом 2:1. Португальский форвард Криштиану Роналду забил 900-й гол в профи-карьере.

Защитник португальцев Диогу Далот забил гол на 7-й минуте в чужие ворота, а на 41-й – отправил мяч в свои ворота.

Лига наций. Лига A. 1-й тур, 5 сентября

21:45. Португалия – Хорватия – 2:1

Голы: Далот, 7, Роналду, 34 – Далот, 41 (автогол)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Далот, 7 мин

ГОЛ! 2:0. Роналду, 34 мин

ГОЛ! 2:1. Далот, 41 мин (автогол)

События матча

41’
ГОЛ ! Автогол забил Диогу Далот (Португалия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Португалия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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