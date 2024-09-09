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Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
08.09.2024 21:45 – FT 2 : 1
Шотландия
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Лига наций
09 сентября 2024, 00:30 | Обновлено 09 сентября 2024, 01:50
238
0

Португалия – Шотландия – 2:1. Как забил Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги наций

09 сентября 2024, 00:30 | Обновлено 09 сентября 2024, 01:50
238
0
Португалия – Шотландия – 2:1. Как забил Роналду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Знаменитый форвард Криштиану Роналду забил гол на 88-й минуте и принес победу Португалии над Шотландией (2:1).

Португалия лидирует в группе A1, набрал 6 очков из 6 возможных, далее идут Хорватия, Польша (3), а Шотландия зачетных баллов не имеет.

Лига наций 2024/25

Лига A. Группа 1. 2-й тур, 8 сентября

21:45. Португалия – Шотландия – 2:1

Голы: Бруну Фернандеш, 54, Криштиану Роналду, 88 – Скотт Мактоминей, 7

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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