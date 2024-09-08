Победный гол Роналду. Португалия обыграла Шотландию, а Хорватия – Польшу
Знаменитый Лука Модрич принес победу Хорватия дома над Польшей
Вечером 8 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.
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Знаменитый форвард Криштиану Роналду забил гол на 88-й минуте и принес победу Португалии над Шотландией (2:1).
Хорватия дома обыграла команду Польши (1:0) благодаря голу Луки Модрича на 52-й минуте.
Португалия лидирует в группе A1, набрал 6 очков из 6 возможных, далее идут Хорватия, Польша (3), а Шотландия зачетных баллов не имеет.
Лига наций 2024/25
Лига A. Группа 1. 2-й тур, 8 сентября
21:45. Португалия – Шотландия – 2:1
Голы: Бруну Фернандеш, 54, Криштиану Роналду, 88 – Скотт Мактоминей, 7
21:45. Хорватия – Польша – 1:0
Гол: Лука Модрич, 52
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