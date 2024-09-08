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Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
08.09.2024 21:45 – FT 2 : 1
Шотландия
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Лига наций
08 сентября 2024, 23:43 | Обновлено 09 сентября 2024, 00:53
977
2

Победный гол Роналду. Португалия обыграла Шотландию, а Хорватия – Польшу

Знаменитый Лука Модрич принес победу Хорватия дома над Польшей

08 сентября 2024, 23:43 | Обновлено 09 сентября 2024, 00:53
977
2
Победный гол Роналду. Португалия обыграла Шотландию, а Хорватия – Польшу
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 8 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Знаменитый форвард Криштиану Роналду забил гол на 88-й минуте и принес победу Португалии над Шотландией (2:1).

Хорватия дома обыграла команду Польши (1:0) благодаря голу Луки Модрича на 52-й минуте.

Португалия лидирует в группе A1, набрал 6 очков из 6 возможных, далее идут Хорватия, Польша (3), а Шотландия зачетных баллов не имеет.

Лига наций 2024/25

Лига A. Группа 1. 2-й тур, 8 сентября

21:45. Португалия – Шотландия – 2:1

Голы: Бруну Фернандеш, 54, Криштиану Роналду, 88 – Скотт Мактоминей, 7

21:45. Хорватия – Польша – 1:0

Гол: Лука Модрич, 52

Турнирная таблица

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
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Турнирные таблицы. Кто набрал по 6 очков? Итоги дня Лиги наций
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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chehcr7rm
Та нормально Роналду ще щолкає в 39.5 років. Феномен. На Євро не пішло… але там видно вся команда в напрузі була. До наших і не хочеться рівняти. Скільки б слів вони не говорили, що бʼються за країну, за людей чи прапор. Бляха спробуйте просто грати футбол як КріРо
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