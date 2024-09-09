Тренер Хорватии назвал составляющие победы над Польшой в Лиге наций

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал оценку победе подопечных над Польшей (1:0) в поединке Лиги наций.

«Мы выиграли важный матч. Мы показали отличный футбол и доминировали. Жаль, что счет оказался не столь убедительным.

Мы выглядели мощной, сильной командой. Жду с нетерпением восстановления остальных игроков, и тогда мы станем еще более цельными. Я сказал ребятам: «Настало время биться за себя и за место в сборной», – заявил Далич.

Ранее хавбек сборной Хорватии Лука Модрич высказался о возможном завершении карьеры.