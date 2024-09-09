Модрич высказался о возможном завершении карьеры

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился мыслями на тему вероятного завершения своей профессиональной игровой карьеры.

«В моем возрасте трудно что-либо предсказать. Со мной никогда не угадаешь. Нужно идти игру за игрой. Пока я чувствую себя так – если я получаю удовольствие на поле, я буду там. Если почувствую, что у меня больше нет того энтузиазма, то никому не нужно будет говорить – я сам это пойму. Мое здоровье превыше всего, и обо всем остальном я позабочусь сам», – заявил Модрич, который 9 сентября отмечает свой 39-й день рождения.

В нынешнем сезоне Лука Модрич провел пять матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах без результативных действий.

8 сентября гол Модрича принес победу Хорватии дома над Польшей в матче Лиги наций УЕФА.