Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Модрич высказался о возможном завершении карьеры
Испания
09 сентября 2024, 02:47 |
116
0

Модрич высказался о возможном завершении карьеры

Хорват – о перспективах

09 сентября 2024, 02:47 |
116
0
Модрич высказался о возможном завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился мыслями на тему вероятного завершения своей профессиональной игровой карьеры.

«В моем возрасте трудно что-либо предсказать. Со мной никогда не угадаешь. Нужно идти игру за игрой. Пока я чувствую себя так – если я получаю удовольствие на поле, я буду там. Если почувствую, что у меня больше нет того энтузиазма, то никому не нужно будет говорить – я сам это пойму. Мое здоровье превыше всего, и обо всем остальном я позабочусь сам», – заявил Модрич, который 9 сентября отмечает свой 39-й день рождения.

В нынешнем сезоне Лука Модрич провел пять матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах без результативных действий.

8 сентября гол Модрича принес победу Хорватии дома над Польшей в матче Лиги наций УЕФА.

По теме:
Хорватия – Польша – 1:0. Как забил Модрич. Видео гола и обзор матча
Новый вариант. Зидан может вскоре возглавить легендарный клуб. Это не Реал
Турнирные таблицы. Кто набрал по 6 очков? Итоги дня Лиги наций
Лука Модрич сборная Хорватии по футболу Реал Мадрид
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
Футбол | 08 сентября 2024, 07:21 31
Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией

Главный тренер не понимает, как так можно обороняться

Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
Футбол | 08 сентября 2024, 09:40 190
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным

Нашу страну олицетворяют, к счастью, не футболисты сборной

«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
Футбол | 08.09.2024, 16:57
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
ВАЦКО: «Если послушать Палкина и Суркиса, то у нас в центре 450 млн играло»
Футбол | 08.09.2024, 20:11
ВАЦКО: «Если послушать Палкина и Суркиса, то у нас в центре 450 млн играло»
ВАЦКО: «Если послушать Палкина и Суркиса, то у нас в центре 450 млн играло»
Португалия – Шотландия – 2:1. Как забил Роналду. Видео голов и обзор
Футбол | 09.09.2024, 00:30
Португалия – Шотландия – 2:1. Как забил Роналду. Видео голов и обзор
Португалия – Шотландия – 2:1. Как забил Роналду. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
07.09.2024, 23:44 341
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
08.09.2024, 00:50 59
Футбол
Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
07.09.2024, 13:59
Футбол
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
07.09.2024, 23:45 41
Футбол
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
07.09.2024, 11:23 5
Бокс
Усик признался, что не имеет мотивации добиваться успеха
Усик признался, что не имеет мотивации добиваться успеха
07.09.2024, 14:03 4
Бокс
Гарсия назвал современного боксера, который победил бы Мейвезера
Гарсия назвал современного боксера, который победил бы Мейвезера
07.09.2024, 01:38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем