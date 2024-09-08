08.09.2024 21:45 – 17’ 0 : 1
Лига наций08 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 08 сентября 2024, 22:05
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Швейцария – Испания, Португалия – Шотландия и другие. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 8 сентября матчи 2-го тура Лиги наций
08 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 08 сентября 2024, 22:05
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Вечером 8 сентября проходят поединки 2-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций. 2-й тур, 8 сентября
🔹 Лига A
- 19:00. Дания – Сербия – 2:0
- 21:45. Португалия – Шотландия
- 21:45. Хорватия – Польша
- 21:45. Швейцария – Испания
🔹 Лига C
- 16:00. Люксембург – беларусь – 0:1
- 19:00. Болгария – Северная Ирландия – 1:0
- 19:00. Словакия – Азербайджан – 2:0
- 21:45. Швеция – Эстония
🔹 Лига D
- 19:00. Гибралтар – Лихтенштейн – 2:2
Видеотрансляции доступны на MEGOGO.
19:00. Дания – Сербия – 2:0
21:45. Португалия – Шотландия
21:45. Хорватия – Польша
21:45. Швейцария – Испания
19:00. Болгария – Северная Ирландия – 1:0
19:00. Словакия – Азербайджан – 2:0
21:45. Швеция – Эстония
19:00. Гибралтар – Лихтенштейн – 2:2
События матча
7’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
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