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Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
08.09.2024 21:45 – 17 0 : 1
Шотландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
08 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 08 сентября 2024, 22:05
186
0

Швейцария – Испания, Португалия – Шотландия и другие. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 8 сентября матчи 2-го тура Лиги наций

08 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 08 сентября 2024, 22:05
186
0
Швейцария – Испания, Португалия – Шотландия и другие. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Вечером 8 сентября проходят поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций. 2-й тур, 8 сентября

🔹 Лига A

  • 19:00. Дания – Сербия – 2:0
  • 21:45. Португалия – Шотландия
  • 21:45. Хорватия – Польша
  • 21:45. Швейцария – Испания

🔹 Лига C

  • 16:00. Люксембург – беларусь – 0:1
  • 19:00. Болгария – Северная Ирландия – 1:0
  • 19:00. Словакия – Азербайджан – 2:0
  • 21:45. Швеция – Эстония

🔹 Лига D

  • 19:00. Гибралтар – Лихтенштейн – 2:2

Видеотрансляции доступны на MEGOGO.

19:00. Дания – Сербия – 2:0

21:45. Португалия – Шотландия

21:45. Хорватия – Польша

21:45. Швейцария – Испания

19:00. Болгария – Северная Ирландия – 1:0

19:00. Словакия – Азербайджан – 2:0

21:45. Швеция – Эстония

19:00. Гибралтар – Лихтенштейн – 2:2

События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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