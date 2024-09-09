Дубль Дьекереша. Швеция разгромила Эстонию в дивизионе C Лиги наций

Вечером 8 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.

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Швеция разгромила Эстонию в дивизионе C Лиги наций (3:0). Три взятия ворот были зафиксированы в конце первого тайма.

У победителей голы забили Виктор Дьекереш (дубль) и Александер Исак.

Лидируют в группе C1 Швеция и Словакия (по 6 очков из 6), зачетных баллов не набрали Азербайджан и Эстония (по 0).

Лига наций 2024/25

Лига C. Группа 1. 2-й тур, 8 сентября

21:45. Швеция – Эстония – 3:0

Голы: Дьекереш, 30, 44, Исак, 40

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