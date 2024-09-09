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Лига наций УЕФА. Лига C
Швеция
08.09.2024 21:45 – FT 3 : 0
Эстония
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Лига наций
09 сентября 2024, 00:15 | Обновлено 09 сентября 2024, 00:51
34
0

Дубль Дьекереша. Швеция разгромила Эстонию в дивизионе C Лиги наций

У победителей голы забили Виктор Дьекереш (дубль) и Александер Исак

09 сентября 2024, 00:15 | Обновлено 09 сентября 2024, 00:51
34
0
Дубль Дьекереша. Швеция разгромила Эстонию в дивизионе C Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Швеция разгромила Эстонию в дивизионе C Лиги наций (3:0). Три взятия ворот были зафиксированы в конце первого тайма.

У победителей голы забили Виктор Дьекереш (дубль) и Александер Исак.

Лидируют в группе C1 Швеция и Словакия (по 6 очков из 6), зачетных баллов не набрали Азербайджан и Эстония (по 0).

Лига наций 2024/25

Лига C. Группа 1. 2-й тур, 8 сентября

21:45. Швеция – Эстония – 3:0

Голы: Дьекереш, 30, 44, Исак, 40

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

62’
Kevor Palumets (Эстония) получает красную карточку.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция).
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Лига наций сборная Швеции по футболу сборная Эстонии по футболу Виктор Дьекереш Александер Исак видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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