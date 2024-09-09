Хорватия – Польша – 1:0. Как забил Модрич. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций
Вечером 8 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хорватия дома обыграла команду Польши (1:0) благодаря голу Луки Модрича на 52-й минуте.
Португалия лидирует в группе A1, набрал 6 очков из 6 возможных, далее идут Хорватия, Польша (3), а Шотландия зачетных баллов не имеет.
Лига наций 2024/25
Лига A. Группа 1. 2-й тур, 8 сентября
21:45. Хорватия – Польша – 1:0
Гол: Лука Модрич, 52
Видео гола и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эксперт уверен, что нынешний наставник сине-желтых доработает свой контракт до конца
В Париже осталось провести заключительный день соревнований