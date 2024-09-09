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  4. Хорватия – Польша – 1:0. Как забил Модрич. Видео гола и обзор матча
Лига наций УЕФА. Лига A
Хорватия
08.09.2024 21:45 – FT 1 : 0
Польша
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Лига наций
09 сентября 2024, 00:57 | Обновлено 09 сентября 2024, 01:15
128
0

Хорватия – Польша – 1:0. Как забил Модрич. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

09 сентября 2024, 00:57 | Обновлено 09 сентября 2024, 01:15
128
0
Хорватия – Польша – 1:0. Как забил Модрич. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич (слева)

Вечером 8 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хорватия дома обыграла команду Польши (1:0) благодаря голу Луки Модрича на 52-й минуте.

Португалия лидирует в группе A1, набрал 6 очков из 6 возможных, далее идут Хорватия, Польша (3), а Шотландия зачетных баллов не имеет.

Лига наций 2024/25

Лига A. Группа 1. 2-й тур, 8 сентября

21:45. Хорватия – Польша – 1:0

Гол: Лука Модрич, 52

Видео гола и обзор матча

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Хорватия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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