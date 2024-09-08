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Лига наций УЕФА. Лига A
Швейцария
08.09.2024 21:45 – FT 1 : 4
Испания
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Лига наций
08 сентября 2024, 23:52 | Обновлено 09 сентября 2024, 00:54
419
0

Кантоны отдыхают. Испания разгромила Швейцарию в Лиге наций

У победителей голы забили Фабиан Руис (дубль), Хоселу и Ферран Торрес

08 сентября 2024, 23:52 | Обновлено 09 сентября 2024, 00:54
419
0
Кантоны отдыхают. Испания разгромила Швейцарию в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Руис

Вечером 8 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испания на выезде разгромила Швейцарию в Лиге наций (4:1). Команда кантонов ничего не сумела противопоставить испанцам на арене в Женеве.

У победителей голы забили Фабиан Руис (дубль), Хоселу и Ферран Торрес.

Ранее в этой группе Дания обыграла Сербию со счетом 2:0.

Лидирует в группе A4 Дания с 6 очками из 6, далее идут Испания (4), Сербия (1) и Швейцария (0).

Лига наций 2024/25

Лига A. Группа 4. 2-й тур, 8 сентября

21:45. Швейцария – Испания – 1:4

Голы: Амдуни, 41 – Хоселу, 4, Фабиан Руис, 13, 77, Ферран Торрес, 80

Турнирная таблица

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Испания).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Швейцария).
20’
Робен Ле Норман (Испания) получает красную карточку.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Испания).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Испания).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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