Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Испании рассказал, почему команда разгромила Швейцарию в Лиге наций
Лига наций
09 сентября 2024, 02:28 |
16
0

Тренер Испании рассказал, почему команда разгромила Швейцарию в Лиге наций

Луис де ла Фуэнте – о крупной победе подопечных

09 сентября 2024, 02:28 |
16
0
Тренер Испании рассказал, почему команда разгромила Швейцарию в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился эмоциями от победы своей команды над сборной Швейцарии (4:1) в поединке Лиги наций.

«Я очень рад за каждого, особенно за Хоселу, потому что он это заслужил. Он провел свою лучшую игру с тех пор, как находится с нами, сделал все, что мы от него просили, как когда мы играли в полном составе, так и когда остались вдесятером.

Мы провели очень хорошую игру. Педри играл великолепно, но мы поняли, что для того, чтобы получить те шансы, которые у нас могли быть, нужно было сделать эту замену. Мы чувствовали себя очень уверенно. Вдесятером мы провели идеальный матч, отлично защищались, вратарь провел прекрасную игру….

Мы делаем что-то важное для страны, люди идентифицируют себя с этой командой. Мы растем благодаря смирению и самоотдаче. Горжусь этими игроками, которые продолжают меня удивлять.

Если чем-то и стоит хвастаться, так это чувством гордости, которое я всегда испытывал к этой команде. Когда происходят такие события, чувствуешь еще большую гордость, но чтобы подчеркнуть ценность группы игроков, которая является именно командой, а не просто сборной.

Оставшись вдесятером, мы мастерски провели игру. Я очень горжусь этой командой, и каждый день мы продолжаем расти и становиться лучше», – рассказал де ла Фуэнте.

Турнирная таблица

По теме:
Швейцария – Испания – 1:4. Дубль Фабиана Руиса. Видео голов и обзор матча
Турнирные таблицы. Кто набрал по 6 очков? Итоги дня Лиги наций
Кантоны отдыхают. Испания разгромила Швейцарию в Лиге наций
Швейцария - Испания сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте
Юрій Остроумов Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хорватия – Польша – 1:0. Как забил Модрич. Видео гола и обзор матча
Футбол | 09 сентября 2024, 00:57 0
Хорватия – Польша – 1:0. Как забил Модрич. Видео гола и обзор матча
Хорватия – Польша – 1:0. Как забил Модрич. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

Игорь ЦЫГАНЫК: «У меня уже от этого контроля мяча крыша едет»
Футбол | 08 сентября 2024, 11:08 16
Игорь ЦЫГАНЫК: «У меня уже от этого контроля мяча крыша едет»
Игорь ЦЫГАНЫК: «У меня уже от этого контроля мяча крыша едет»

Специалист раскритиковал стиль игры сборной Украины

Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов
Футбол | 08.09.2024, 19:11
Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов
Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов
Медальный зачет Паралимпиады. Украина вышла на 7-е место, опередив Францию
Олимпийские игры | 08.09.2024, 07:23
Медальный зачет Паралимпиады. Украина вышла на 7-е место, опередив Францию
Медальный зачет Паралимпиады. Украина вышла на 7-е место, опередив Францию
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
Футбол | 08.09.2024, 07:34
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
07.09.2024, 08:57 54
Футбол
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
07.09.2024, 15:23 9
Футбол
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
08.09.2024, 18:50 15
Футбол
Стала известна победительница US Open 2024
Стала известна победительница US Open 2024
08.09.2024, 01:15 16
Теннис
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
07.09.2024, 08:22 10
Бокс
Превзошел Федерера. Синнеру покорился исторический рекорд в мужском туре
Превзошел Федерера. Синнеру покорился исторический рекорд в мужском туре
07.09.2024, 08:39 1
Теннис
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
08.09.2024, 07:01 7
Футбол
Гарсия назвал современного боксера, который победил бы Мейвезера
Гарсия назвал современного боксера, который победил бы Мейвезера
07.09.2024, 01:38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем