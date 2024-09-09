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  4. Швейцария – Испания – 1:4. Дубль Фабиана Руиса. Видео голов и обзор матча
Лига наций УЕФА. Лига A
Швейцария
08.09.2024 21:45 – FT 1 : 4
Испания
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Лига наций
09 сентября 2024, 00:45 | Обновлено 09 сентября 2024, 01:21
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Швейцария – Испания – 1:4. Дубль Фабиана Руиса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги наций

09 сентября 2024, 00:45 | Обновлено 09 сентября 2024, 01:21
109
0
Швейцария – Испания – 1:4. Дубль Фабиана Руиса. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Руис

Вечером 8 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испания на выезде разгромила Швейцарию в Лиге наций (4:1). Команда кантонов ничего не сумела противопоставить испанцам на арене в Женеве.

У победителей голы забили Фабиан Руис (дубль), Хоселу и Ферран Торрес.

Лидирует в группе A4 Дания с 6 очками из 6, далее идут Испания (4), Сербия (1) и Швейцария (0).

Лига наций 2024/25

Лига A. Группа 4. 2-й тур, 8 сентября

21:45. Швейцария – Испания – 1:4

Голы: Амдуни, 41 – Хоселу, 4, Фабиан Руис, 13, 77, Ферран Торрес, 80

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Хоселу, 4 мин

ГОЛ! 0:2. Фабиан Руис, 13 мин

ГОЛ! 1:2. Зеки Амдуни, 41 мин

ГОЛ! 1:3. Фабиан Руис, 77 мин

ГОЛ! 1:4. Ферран Торрес, 80 мин

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Испания).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Швейцария).
20’
Робен Ле Норман (Испания) получает красную карточку.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Испания).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Испания).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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