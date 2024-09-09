Швейцария – Испания – 1:4. Дубль Фабиана Руиса. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги наций
Вечером 8 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Испания на выезде разгромила Швейцарию в Лиге наций (4:1). Команда кантонов ничего не сумела противопоставить испанцам на арене в Женеве.
У победителей голы забили Фабиан Руис (дубль), Хоселу и Ферран Торрес.
Лидирует в группе A4 Дания с 6 очками из 6, далее идут Испания (4), Сербия (1) и Швейцария (0).
Лига наций 2024/25
Лига A. Группа 4. 2-й тур, 8 сентября
21:45. Швейцария – Испания – 1:4
Голы: Амдуни, 41 – Хоселу, 4, Фабиан Руис, 13, 77, Ферран Торрес, 80
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Хоселу, 4 мин
ГОЛ! 0:2. Фабиан Руис, 13 мин
ГОЛ! 1:2. Зеки Амдуни, 41 мин
ГОЛ! 1:3. Фабиан Руис, 77 мин
ГОЛ! 1:4. Ферран Торрес, 80 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Польский журналист коротко высказался о поражении команды Реброва в матче с Албанией
Что ж такого Ребров и Висенте Гомес говорили игрокам?