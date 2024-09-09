Вечером 8 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испания на выезде разгромила Швейцарию в Лиге наций (4:1). Команда кантонов ничего не сумела противопоставить испанцам на арене в Женеве.

У победителей голы забили Фабиан Руис (дубль), Хоселу и Ферран Торрес.

Лидирует в группе A4 Дания с 6 очками из 6, далее идут Испания (4), Сербия (1) и Швейцария (0).

Лига наций 2024/25

Лига A. Группа 4. 2-й тур, 8 сентября

21:45. Швейцария – Испания – 1:4

Голы: Амдуни, 41 – Хоселу, 4, Фабиан Руис, 13, 77, Ферран Торрес, 80

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Хоселу, 4 мин

ГОЛ! 0:2. Фабиан Руис, 13 мин

ГОЛ! 1:2. Зеки Амдуни, 41 мин

ГОЛ! 1:3. Фабиан Руис, 77 мин

ГОЛ! 1:4. Ферран Торрес, 80 мин