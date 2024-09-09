Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДРАМБАЕВ: «Левый Берег – хорошая команда, будет интересная игра»
Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 10:40 | Обновлено 09 сентября 2024, 11:07
122
0

ДРАМБАЕВ: «Левый Берег – хорошая команда, будет интересная игра»

Защитник «Кривбасса» – о поединке шестого тура УПЛ

09 сентября 2024, 10:40 | Обновлено 09 сентября 2024, 11:07
122
0
ДРАМБАЕВ: «Левый Берег – хорошая команда, будет интересная игра»
ФК Кривбасс. Александр Драмбаев

Защитник «Кривбасса» Александр Драмбаев поделился ожиданиями от матча шестого тура УПЛ против «Левого Берега» (15 сентября, 15:30):

– Какие мысли о дебютанте УПЛ?
– Это хорошая команда, с которой, уверен, будет интересная игра. Наконец у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться, как следует. Немного отдохнули после насыщенного августа, теперь возвращаемся к работе. Разберем игру «Левого Берега» и будем готовы к поединку.

– Бизимана, Дибанго, Соса поехали в расположение своих национальных сборных. Переживаете за ребят?
– Конечно, следим за их выступлениями. Желаем успеха, чтобы они побеждали в каждом матче. И ждем их возвращения в Кривой Рог.

По теме:
Тренер Левого Берега: «Нет эйфории от двух побед подряд»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Карпаты онлайн
Шахтер – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Драмбаев Кривбасс Кривой Рог Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: О регбисте у нас только и пишут, а в Англии его матерят постоянно
Футбол | 08 сентября 2024, 16:48 15
ЛЕОНЕНКО: О регбисте у нас только и пишут, а в Англии его матерят постоянно
ЛЕОНЕНКО: О регбисте у нас только и пишут, а в Англии его матерят постоянно

Виктор жестко раскритиковал Мудрика, а также высказался о прическах игроков сборной

«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию
Футбол | 09 сентября 2024, 08:11 4
«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию
«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию

Юрий Вернидуб рассказал, что «горняки» предлагали доиграть матч без фанатов

Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Футбол | 09.09.2024, 08:41
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Стала известна позиция лидера Ливерпуля по поводу нового контракта с клубом
Футбол | 09.09.2024, 10:34
Стала известна позиция лидера Ливерпуля по поводу нового контракта с клубом
Стала известна позиция лидера Ливерпуля по поводу нового контракта с клубом
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
Футбол | 08.09.2024, 16:57
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
07.09.2024, 13:59
Футбол
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
09.09.2024, 06:21 5
Бокс
Стала известна победительница US Open 2024
Стала известна победительница US Open 2024
08.09.2024, 01:15 16
Теннис
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
07.09.2024, 08:22 10
Бокс
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
07.09.2024, 09:52 30
Футбол
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
08.09.2024, 07:34 8
Футбол
«Это не из-за денег». Усик признался, почему подписал контракт с Полесьем
«Это не из-за денег». Усик признался, почему подписал контракт с Полесьем
07.09.2024, 20:17 1
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
08.09.2024, 00:50 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем