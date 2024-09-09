ДРАМБАЕВ: «Левый Берег – хорошая команда, будет интересная игра»

Защитник «Кривбасса» Александр Драмбаев поделился ожиданиями от матча шестого тура УПЛ против «Левого Берега» (15 сентября, 15:30):

– Какие мысли о дебютанте УПЛ?

– Это хорошая команда, с которой, уверен, будет интересная игра. Наконец у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться, как следует. Немного отдохнули после насыщенного августа, теперь возвращаемся к работе. Разберем игру «Левого Берега» и будем готовы к поединку.

– Бизимана, Дибанго, Соса поехали в расположение своих национальных сборных. Переживаете за ребят?

– Конечно, следим за их выступлениями. Желаем успеха, чтобы они побеждали в каждом матче. И ждем их возвращения в Кривой Рог.