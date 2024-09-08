7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Свои последние замены главный тренер сине-желтых Сергей Ребров сделал на 81-й минуте. Тогда вместо Владимира Бражко и Виктора Цыганкова на поле вышли Руслан Малиновский и Александр Зинченко соответственно.

Отдельное внимание разгневанные из-за фиаско украинские болельщики обратили на лица Малиновского и Зинченко. Что же такого рассказывали Ребров и его помощник Висенте Гомес?



ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания