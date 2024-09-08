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  4. ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
Лига наций
08 сентября 2024, 01:47 |
270
2

ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания

Что ж такого Ребров и Висенте Гомес говорили игрокам?

08 сентября 2024, 01:47 |
270
2
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
Instagram. Руслан Малиновской и Александр Зинченко

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Свои последние замены главный тренер сине-желтых Сергей Ребров сделал на 81-й минуте. Тогда вместо Владимира Бражко и Виктора Цыганкова на поле вышли Руслан Малиновский и Александр Зинченко соответственно.

Отдельное внимание разгневанные из-за фиаско украинские болельщики обратили на лица Малиновского и Зинченко. Что же такого рассказывали Ребров и его помощник Висенте Гомес?

ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания

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Висенте Гомес Сергей Ребров Александр Зинченко Руслан Малиновский фото эмоции сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
У Зинченко лицо всегда такое, а Малиновский говорит - я из Италии, не понимать твой испанский.
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Burevestnik
Зіна: "Ні фіга собі  шо він хоче..."
- - - 
Маліна: "Ви ставите не реальні плани!"
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