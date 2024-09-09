Рома может продать своего хавбека в Турцию
Николой Залевски интересуется «Галатасарай»
«Галатасарай» работает над трансфером флангового защитника/полузащитника «Ромы» Николы Залевски. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
По его информации, «Рома» готова продать Залевски. Сейчас «Галатасарай» пытается убедить самого 22-летнего игрока сборной Польши перебраться в Турцию.
В конце августа Залевски отклонил предложение от «ПСВ». Контракт хавбека с «Ромой» действует до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
Ранее «Галатасарай» арендовал у «Наполи» Виктора Осимхена.
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