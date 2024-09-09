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  4. Рома может продать своего хавбека в Турцию
Италия
09 сентября 2024, 12:05 |
307
0

Рома может продать своего хавбека в Турцию

Николой Залевски интересуется «Галатасарай»

09 сентября 2024, 12:05 |
307
0
Рома может продать своего хавбека в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine

«Галатасарай» работает над трансфером флангового защитника/полузащитника «Ромы» Николы Залевски. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, «Рома» готова продать Залевски. Сейчас «Галатасарай» пытается убедить самого 22-летнего игрока сборной Польши перебраться в Турцию.

В конце августа Залевски отклонил предложение от «ПСВ». Контракт хавбека с «Ромой» действует до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Ранее «Галатасарай» арендовал у «Наполи» Виктора Осимхена.

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Галатасарай Рома Рим Никола Залевски трансферы трансферы Серии A Николо Скира
Олег Дидух Источник: Николо Скира
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