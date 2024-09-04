ОФИЦИАЛЬНО. Осимхен перешел из Наполи в состав турецкого гранда
Виктор Осимхен стал игроком Галатасарая
Турецкий Галатасарай объявил о переходе форварда Наполи Виктора Осимхена. Игрок проведет в новой команде сезон 2024/25 на правах аренды.
Сообщается, что Галатасарай будет платить зарплату игрока, а в договоре нет опции выкупа контракта. Ранее у Осимхена был вариант с переходом в Челси, но бомбардир не договорился с лондонским клубом об условиях личного контракта.
Неаполитанский клуб на место Осимхена подписал Ромелу Лукаку.
В минувшем сезоне 25-летний игрок забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи.
🦁 @victorosimhen9, Türkiye'nin en büyüğünde! 💛❤️#WelcomeToGalaOsimhen pic.twitter.com/qkaOHqJJNd— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2024
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