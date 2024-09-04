ОФИЦИАЛЬНО. Осимхен перешел из Наполи в состав турецкого гранда

Турецкий Галатасарай объявил о переходе форварда Наполи Виктора Осимхена. Игрок проведет в новой команде сезон 2024/25 на правах аренды.

Сообщается, что Галатасарай будет платить зарплату игрока, а в договоре нет опции выкупа контракта. Ранее у Осимхена был вариант с переходом в Челси, но бомбардир не договорился с лондонским клубом об условиях личного контракта.

Неаполитанский клуб на место Осимхена подписал Ромелу Лукаку.

В минувшем сезоне 25-летний игрок забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи.