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Турция
04 сентября 2024, 19:19 | Обновлено 04 сентября 2024, 19:20
255
0

ОФИЦИАЛЬНО. Осимхен перешел из Наполи в состав турецкого гранда

Виктор Осимхен стал игроком Галатасарая

04 сентября 2024, 19:19 | Обновлено 04 сентября 2024, 19:20
255
0
ОФИЦИАЛЬНО. Осимхен перешел из Наполи в состав турецкого гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Турецкий Галатасарай объявил о переходе форварда Наполи Виктора Осимхена. Игрок проведет в новой команде сезон 2024/25 на правах аренды.

Сообщается, что Галатасарай будет платить зарплату игрока, а в договоре нет опции выкупа контракта. Ранее у Осимхена был вариант с переходом в Челси, но бомбардир не договорился с лондонским клубом об условиях личного контракта.

Неаполитанский клуб на место Осимхена подписал Ромелу Лукаку.

В минувшем сезоне 25-летний игрок забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Виктор Осимхен Галатасарай Наполи трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: ФК Галатасарай
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