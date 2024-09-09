Известный портал шокировал новостью о будущем Мудрика в Челси
Bleacher Rreport утверждает, что украинца продадут, если поступит заманчивое предложение
Известный американский портал Bleacher Rreport оценил трансферную политику «Челси», после того, как клуб купил американский бизнесмен Тодд Боэли. Оценены перспективы Михаила Мудрика в лондонском клубе.
«Казалось, что «Челси» переиграл «Арсенал», когда Михаил Мудрик пришел в январе 2023 года. Шесть голов во всех турнирах за 18 месяцев превратили его в игрока второго плана, который, несомненно, уйдет, когда поступит первое заманчивое предложение. Сейчас есть крошечная надежда, что он сможет изменить ситуацию», – говорится в статье.
В сезоне 2024/25 Мудрик провел четыре матча за «Челси» и голов не забивал. Ранее эксперт назвал клуб, где Мудрик показал бы себя лучше, чем в «Челси».
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