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Англия
09 сентября 2024, 11:08 | Обновлено 09 сентября 2024, 11:16
1390
3

Известный портал шокировал новостью о будущем Мудрика в Челси

Bleacher Rreport утверждает, что украинца продадут, если поступит заманчивое предложение

09 сентября 2024, 11:08 | Обновлено 09 сентября 2024, 11:16
1390
3
Известный портал шокировал новостью о будущем Мудрика в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный американский портал Bleacher Rreport оценил трансферную политику «Челси», после того, как клуб купил американский бизнесмен Тодд Боэли. Оценены перспективы Михаила Мудрика в лондонском клубе.

«Казалось, что «Челси» переиграл «Арсенал», когда Михаил Мудрик пришел в январе 2023 года. Шесть голов во всех турнирах за 18 месяцев превратили его в игрока второго плана, который, несомненно, уйдет, когда поступит первое заманчивое предложение. Сейчас есть крошечная надежда, что он сможет изменить ситуацию», – говорится в статье.

В сезоне 2024/25 Мудрик провел четыре матча за «Челси» и голов не забивал. Ранее эксперт назвал клуб, где Мудрик показал бы себя лучше, чем в «Челси».

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Тодд Боэли Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу
Дмитро Олійник Источник: Bleacher Report
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LexХХХ
Ну так тож "якщо надійде гідна пропозиція". А кому він взагалі такий треба, клюючий чіпси на лавці запасних? В кращому випадку, буде скитатись по брендам, і не факт, що в АПЛ.
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+1
serhiy
Шахтар -забирайте назад .)
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0
Gargantua81
ШОК!   СЕНСАЦИЯ!!!  ЭТА ПРАВДА ЗАПРЕЩЕНА В ИНТЕРНЕТЕ!!!! МУДРИКА ХОТЯТ ПРОДАТЬ!!!!
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0
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