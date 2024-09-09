Известный портал шокировал новостью о будущем Мудрика в Челси

Известный американский портал Bleacher Rreport оценил трансферную политику «Челси», после того, как клуб купил американский бизнесмен Тодд Боэли. Оценены перспективы Михаила Мудрика в лондонском клубе.

«Казалось, что «Челси» переиграл «Арсенал», когда Михаил Мудрик пришел в январе 2023 года. Шесть голов во всех турнирах за 18 месяцев превратили его в игрока второго плана, который, несомненно, уйдет, когда поступит первое заманчивое предложение. Сейчас есть крошечная надежда, что он сможет изменить ситуацию», – говорится в статье.

В сезоне 2024/25 Мудрик провел четыре матча за «Челси» и голов не забивал. Ранее эксперт назвал клуб, где Мудрик показал бы себя лучше, чем в «Челси».