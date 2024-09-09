Эксперт назвал клуб, где Мудрик показал бы себя лучше, чем в Челси

Бывший защитник «Челси», а ныне эксперт на британском телевидении Скотт Минто раскритиковал лондонцев за частые перемены, в том числе и на тренерском мостике первой команды, а также назвал клуб, где, по его мнению, сумел бы себя лучше проявить украинский вингер «синих» Михаил Мудрик.

«Лучшее, что можно сделать, – это создать стабильность, а этого им [«Челси»] добиться не удалось, потому что менеджер продолжает работать, а затем приходит новый менеджер, который не обладает лучшими в своем классе качествами».

«Вы говорите о Михаиле Мудрике, которого хотел «Арсенал». Я не уверен, что он великий футболист. Он определенно не показывает этого сейчас. Я думаю, он был бы намного лучше в футболке «Арсенала», чем в футболке «Челси». И это обвинение для «Челси», – сказал Минто.

Интересно, что Минто не в первый раз утверждает, что Мудрик мог бы быть куда эффективнее, если бы перешел не в «Челси», а в «Арсенал». В апреле нынешнего года этот же эксперт заявлял, что Михаил в стане «канониров» вполне мог бы быть эффективнее, чем Троссард.