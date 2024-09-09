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  4. «Когда-то мне нравился, но...» Экс-форвард Динамо высказался о Судакове
Лига наций
09 сентября 2024, 11:29 | Обновлено 09 сентября 2024, 11:30
619
2

«Когда-то мне нравился, но...» Экс-форвард Динамо высказался о Судакове

Виктор Хлус начал разочаровываться в полузащитнике сборной Украины

09 сентября 2024, 11:29 | Обновлено 09 сентября 2024, 11:30
619
2
«Когда-то мне нравился, но...» Экс-форвард Динамо высказался о Судакове
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Хлус в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об игре полузащитника национальной сборной Украины Георгия Судакова:

«Вижу в нашей команде только зависимость друг от друга: если кто-то сделает передачу, если кто-то замкнет, если кто-то будет в нужном месте... А вот такого креативного исполнителя, который мог бы самостоятельно создать момент и самостоятельно его реализовать, я пока на поле в исполнении украинских футболистов не вижу.

Когда-то мне нравился Судаков, который действительно брал на себя ответственность и «тянул» команду. Но теперь вижу, что он или остановился в мастерстве, или имеет не ту форму. Я в нем начал разочаровываться».

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Виктор Хлус Георгий Судаков сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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Комментарии 2
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LexХХХ
Та коли це таке було, щоб Судаков самотужки тягнув збірну чи Шахтар?🤔
Приснилось йому чи що?
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+1
MaximusOne
В системі 4-3-3 потрібно щоб всі півзахисники було фізично сильні, щоб могли "пахати" і відбирати м'яч, а такі як Судаков і Шапаренко більш підходять під систему 4-2-1-3, на позицію десятки.
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-1
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