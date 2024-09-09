«Когда-то мне нравился, но...» Экс-форвард Динамо высказался о Судакове

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Хлус в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об игре полузащитника национальной сборной Украины Георгия Судакова:

«Вижу в нашей команде только зависимость друг от друга: если кто-то сделает передачу, если кто-то замкнет, если кто-то будет в нужном месте... А вот такого креативного исполнителя, который мог бы самостоятельно создать момент и самостоятельно его реализовать, я пока на поле в исполнении украинских футболистов не вижу.

Когда-то мне нравился Судаков, который действительно брал на себя ответственность и «тянул» команду. Но теперь вижу, что он или остановился в мастерстве, или имеет не ту форму. Я в нем начал разочаровываться».