«Когда-то мне нравился, но...» Экс-форвард Динамо высказался о Судакове
Виктор Хлус начал разочаровываться в полузащитнике сборной Украины
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Хлус в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об игре полузащитника национальной сборной Украины Георгия Судакова:
«Вижу в нашей команде только зависимость друг от друга: если кто-то сделает передачу, если кто-то замкнет, если кто-то будет в нужном месте... А вот такого креативного исполнителя, который мог бы самостоятельно создать момент и самостоятельно его реализовать, я пока на поле в исполнении украинских футболистов не вижу.
Когда-то мне нравился Судаков, который действительно брал на себя ответственность и «тянул» команду. Но теперь вижу, что он или остановился в мастерстве, или имеет не ту форму. Я в нем начал разочаровываться».
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