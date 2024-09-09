Лига наций09 сентября 2024, 11:35 | Обновлено 09 сентября 2024, 11:40
81
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Кабаев стал шестым дебютантом сборной Украины под руководством Реброва
В стартовом матче Лиги наций 2024/25 сборная Украины уступила Албании
09 сентября 2024, 11:35 | Обновлено 09 сентября 2024, 11:40
81
0
В стартовом матче Лиги наций 2024/25 сборная Украины уступила Албании (1:2).
Дебют в составе главной команды страны оформил 29-летний атакующий хавбек киевского «Динамо» Владислав Кабаев.
Суммарно в 17 поединках под руководством Сергея Реброва в сборной Украины состоялось 6 дебютов.
Дебютанты сборной Украины во времена Сергея Реброва:
- 2023 год – Владислав Ванат, Егор Назарина
- 2024 год – Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев
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