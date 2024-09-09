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Лига наций
09 сентября 2024, 11:35 | Обновлено 09 сентября 2024, 11:40
81
0

Кабаев стал шестым дебютантом сборной Украины под руководством Реброва

В стартовом матче Лиги наций 2024/25 сборная Украины уступила Албании

09 сентября 2024, 11:35 | Обновлено 09 сентября 2024, 11:40
81
0
Кабаев стал шестым дебютантом сборной Украины под руководством Реброва
УАФ

В стартовом матче Лиги наций 2024/25 сборная Украины уступила Албании (1:2).

Дебют в составе главной команды страны оформил 29-летний атакующий хавбек киевского «Динамо» Владислав Кабаев.

Суммарно в 17 поединках под руководством Сергея Реброва в сборной Украины состоялось 6 дебютов.

Дебютанты сборной Украины во времена Сергея Реброва:

  • 2023 год – Владислав Ванат, Егор Назарина
  • 2024 год – Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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