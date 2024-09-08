КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
Бывший нападающий сборной Украины прокомментировал поражение от Албании
Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Косырин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поражения подопечных Сергея Реброва в стартовом матче Лиги наций с албанцами (1:2):
«Почему так болезненно воспринимается эта неудача? Потому что хуже всего, когда не оправдывают надежд, ведь перед поединком большинство экспертов считали фаворитами украинцев. К сожалению, все закончилось волевой победой албанцев, которую никак не назовешь незаслуженной. У наших было преимущество только в контроле мяча, но какая из этого выгода, когда до пушечных выстрелов издалека или точного последнего паса дело не доходило.
Сложно сказать, почему такой беспомощной выглядела наша сборная у своих ворот при стандартах соперника и у владений гостей. Недооценила соперника? Не думаю, ведь ребята прекрасно понимали, как много означает старт в престижном турнире. А может, не выкладывались на все сто процентов, чтобы без повреждений вернуться в свои клубы, где зарабатывают миллионы?
Не хочется в это верить, хотя определенные сомнения появились, когда во время телетрансляции в кадр попал Михаил Мудрик, который на трибуне, улыбаясь, лузгал семечки, совсем не беспокоясь о своих партнерах, которым не поздоровилось.
Мне уже приходилось читать в послематчевых комментариях, мол, не те футболисты выступают за Украину. Но это выбор Сергея Реброва, отвечающего за результат. Будем надеяться, что еще не все потеряно, что состоялся мужской разговор и будут сделаны правильные выводы. Тем более, что украинская сборная не проваливала два поединка подряд. Поэтому в матче с чехами есть возможность реабилитироваться».
ВИДЕО. Мудрик во время матча Украины с Албанией лузгал семечки на трибуне
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший форвард Динамо прокомментировал поражение сборной Украины от албанцев
Главный тренер не понимает, как так можно обороняться
И головой об скамейку биться?
Не треба дивитися на назви команд! Є часи, коли команди на підйомі, хоча не топ-збірні, як свого часу Ісландія вистрільнула.
І я не знімаю відповідальності з нашої команди. З ними треба було грати хоча у нічию.