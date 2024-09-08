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  4. КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
Лига наций
08 сентября 2024, 23:00 | Обновлено 08 сентября 2024, 23:14
1412
6

КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»

Бывший нападающий сборной Украины прокомментировал поражение от Албании

08 сентября 2024, 23:00 | Обновлено 08 сентября 2024, 23:14
1412
6
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
MEGOGO. Михаил Мудрик

Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Косырин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поражения подопечных Сергея Реброва в стартовом матче Лиги наций с албанцами (1:2):

«Почему так болезненно воспринимается эта неудача? Потому что хуже всего, когда не оправдывают надежд, ведь перед поединком большинство экспертов считали фаворитами украинцев. К сожалению, все закончилось волевой победой албанцев, которую никак не назовешь незаслуженной. У наших было преимущество только в контроле мяча, но какая из этого выгода, когда до пушечных выстрелов издалека или точного последнего паса дело не доходило.

Сложно сказать, почему такой беспомощной выглядела наша сборная у своих ворот при стандартах соперника и у владений гостей. Недооценила соперника? Не думаю, ведь ребята прекрасно понимали, как много означает старт в престижном турнире. А может, не выкладывались на все сто процентов, чтобы без повреждений вернуться в свои клубы, где зарабатывают миллионы?

Не хочется в это верить, хотя определенные сомнения появились, когда во время телетрансляции в кадр попал Михаил Мудрик, который на трибуне, улыбаясь, лузгал семечки, совсем не беспокоясь о своих партнерах, которым не поздоровилось.

Мне уже приходилось читать в послематчевых комментариях, мол, не те футболисты выступают за Украину. Но это выбор Сергея Реброва, отвечающего за результат. Будем надеяться, что еще не все потеряно, что состоялся мужской разговор и будут сделаны правильные выводы. Тем более, что украинская сборная не проваливала два поединка подряд. Поэтому в матче с чехами есть возможность реабилитироваться».

ВИДЕО. Мудрик во время матча Украины с Албанией лузгал семечки на трибуне

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания инсайд Александр Косырин Михаил Мудрик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 6
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EGOS
облиште михуїла, - ви хочете від нього усвідомленості, залученості, а воно в спортзалі за трусами мужиків підглядає....це ж тупа н.е.до.розвинена істота..тому насіння - це ще не так погано...напевно
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+3
Xvalenok03
Наверное косырин считает, что вместо семечек надо было чипсы есть?
И головой об скамейку биться?
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0
Remark
У нас сильна група! Я ще не здивуюся, якщо албанці та грузини розіграють 1-2 місця, а ми з чехами 3-4 сходинки.
Не треба дивитися на назви команд! Є часи, коли команди на підйомі, хоча не топ-збірні, як свого часу Ісландія вистрільнула.
І я не знімаю відповідальності з нашої команди. З ними треба було грати хоча у нічию.
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0
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Remark
П. С. І Мудрик з насінням тут взагалі не до чого!
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-3
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