Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Левого Берега: «Нет эйфории от двух побед подряд»
Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 11:22 | Обновлено 09 сентября 2024, 11:47
143
0

Тренер Левого Берега: «Нет эйфории от двух побед подряд»

Виталий Первак – о матче против «Кривбасса»

09 сентября 2024, 11:22 | Обновлено 09 сентября 2024, 11:47
143
0
Тренер Левого Берега: «Нет эйфории от двух побед подряд»
YouTube. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак рассказал о подготовке к матчу шестого тура УПЛ против «Кривбасса» (15 сентября, 15:30):

«Провели спарринг против серьезного соперника из УПЛ, против «Колоса». Дали возможность сыграть всем футболистам, которые получали мало игровой практики. Важно, что обошлось без травм. Готовимся к предстоящим матчам. Акцент в матче с «Колосом» был сделан на игровую практику футболистов.

К «Кривбассу» будем готовиться в обычном режиме. Некоторые футболисты восстанавливаются, а другие в боевой готовности. Нам удалось подписать Богдана Кобзаря. Надеюсь, этот игрок усилит нашу команду.

Против таких соперников, как «Кривбасс», не надо дополнительно настраивать игроков. От двух подряд побед в команде нет эйфории. Двигаемся согласно плану».

По теме:
ДРАМБАЕВ: «Левый Берег – хорошая команда, будет интересная игра»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Карпаты онлайн
Шахтер – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий Первак Левый Берег Киев Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Левый берег
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 08 сентября 2024, 18:28 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов
Футбол | 08 сентября 2024, 19:11 8
Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов
Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов

Киевляне уверенно переиграли Полесье Ставки со счетом 8:1

Измена Ливерпуля. Два европейских гранда интересуются Салахом
Футбол | 09.09.2024, 11:12
Измена Ливерпуля. Два европейских гранда интересуются Салахом
Измена Ливерпуля. Два европейских гранда интересуются Салахом
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
Футбол | 09.09.2024, 08:57
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
ЛЕОНЕНКО: О регбисте у нас только и пишут, а в Англии его матерят постоянно
Футбол | 08.09.2024, 16:48
ЛЕОНЕНКО: О регбисте у нас только и пишут, а в Англии его матерят постоянно
ЛЕОНЕНКО: О регбисте у нас только и пишут, а в Англии его матерят постоянно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, что не имеет мотивации добиваться успеха
Усик признался, что не имеет мотивации добиваться успеха
07.09.2024, 14:03 4
Бокс
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
07.09.2024, 08:57 54
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
08.09.2024, 00:50 60
Футбол
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
07.09.2024, 19:51 1
Бокс
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
08.09.2024, 23:00 23
Футбол
Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
07.09.2024, 13:08 70
Футбол
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
08.09.2024, 07:34 8
Футбол
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
07.09.2024, 23:44 341
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем