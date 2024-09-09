Тренер Левого Берега: «Нет эйфории от двух побед подряд»

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак рассказал о подготовке к матчу шестого тура УПЛ против «Кривбасса» (15 сентября, 15:30):

«Провели спарринг против серьезного соперника из УПЛ, против «Колоса». Дали возможность сыграть всем футболистам, которые получали мало игровой практики. Важно, что обошлось без травм. Готовимся к предстоящим матчам. Акцент в матче с «Колосом» был сделан на игровую практику футболистов.

К «Кривбассу» будем готовиться в обычном режиме. Некоторые футболисты восстанавливаются, а другие в боевой готовности. Нам удалось подписать Богдана Кобзаря. Надеюсь, этот игрок усилит нашу команду.

Против таких соперников, как «Кривбасс», не надо дополнительно настраивать игроков. От двух подряд побед в команде нет эйфории. Двигаемся согласно плану».