10 сентября в 21:45 состоится матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.

Подопечные Унаи Мельгосы проведут поединок в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые возглавляют группу (21 очко) из 21, опережая Англию (19 из 24).

Украинская команда в Риге 6 сентября победила команду Сербии (2:1) и обеспечила себе минимум плей-офф.

Где смотреть онлайн матч Евро-2025: Северная Ирландия U-21 – Украина U-21

Официальная видеотрансляция для Украины не проводится.

Однако ожидаются видеостримы с матча, следите за сообщениями на сайте.