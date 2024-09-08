Где смотреть онлайн матч Евро-2025: Северная Ирландия U-21 – Украина U-21
10 сентября в 21:45 состоится матч квалификации Евро-2025 U-21
10 сентября в 21:45 состоится матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.
Подопечные Унаи Мельгосы проведут поединок в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сине-желтые возглавляют группу (21 очко) из 21, опережая Англию (19 из 24).
Украинская команда в Риге 6 сентября победила команду Сербии (2:1) и обеспечила себе минимум плей-офф.
Где смотреть онлайн матч Евро-2025: Северная Ирландия U-21 – Украина U-21
Официальная видеотрансляция для Украины не проводится.
Однако ожидаются видеостримы с матча, следите за сообщениями на сайте.
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