ФОТО. Молодежка прибыла в Северную Ирландию и провела тренировку
Команда Унаи Мельгосы сыграет в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс
Молодежная сборная Украины прибыла в Северную Ирландию на очередной матч.
10 сентября в 21:45 пройдет матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.
Команда Унаи Мельгосы сыграет в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.
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Сине-желтые лидируют в группе с 21 очками из 21, опережая Англию (19 из 24).
6 сентября украинская команда в Риге обыграла команду Сербии (2:1), обеспечив себе как минимум плей-офф.
ФОТО. Молодежка прибыла в Северную Ирландию и провела тренировку
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