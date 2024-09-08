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Молодежные турниры
08 сентября 2024, 19:59 | Обновлено 08 сентября 2024, 20:20
102
0

ФОТО. Молодежка прибыла в Северную Ирландию и провела тренировку

Команда Унаи Мельгосы сыграет в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс

08 сентября 2024, 19:59 | Обновлено 08 сентября 2024, 20:20
102
0
ФОТО. Молодежка прибыла в Северную Ирландию и провела тренировку
УАФ

Молодежная сборная Украины прибыла в Северную Ирландию на очередной матч.

10 сентября в 21:45 пройдет матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.

Команда Унаи Мельгосы сыграет в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые лидируют в группе с 21 очками из 21, опережая Англию (19 из 24).

6 сентября украинская команда в Риге обыграла команду Сербии (2:1), обеспечив себе как минимум плей-офф.

ФОТО. Молодежка прибыла в Северную Ирландию и провела тренировку

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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