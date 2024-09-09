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Лига наций
09 сентября 2024, 12:08 | Обновлено 09 сентября 2024, 12:12
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0

Вместе с Роналду. 2 ветерана сборной Украины попали в престижную команду

Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко оказались в сборной самых возрастных сборников

09 сентября 2024, 12:08 | Обновлено 09 сентября 2024, 12:12
801
0
Вместе с Роналду. 2 ветерана сборной Украины попали в престижную команду
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную из самых возрастных футболистов, которые продолжают выступать за свои национальные сборные.

В команду попали два украинских игрока: 35-летний опорный полузащитник Тарас Степаненко и 34-летний правый вингер Андрей Ярмоленко.

Самым возрастным футболистом, который представляет свою страну во время сентябрьской международной паузы, является Криштиану Роналду, который продолжает зажигать в футболке сборной Португалии даже в возрасте 39 лет.

Символическая сборная старейших сборников сентября 2024 года

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Андрей Ярмоленко Криштиану Роналду Тарас Степаненко Каспер Шмейхель Николас Отаменди Лука Модрич Иван Перишич Роберт Левандовски Марко Арнаутович символическая сборная Transfermarkt
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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