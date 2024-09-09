Вместе с Роналду. 2 ветерана сборной Украины попали в престижную команду

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную из самых возрастных футболистов, которые продолжают выступать за свои национальные сборные.

В команду попали два украинских игрока: 35-летний опорный полузащитник Тарас Степаненко и 34-летний правый вингер Андрей Ярмоленко.

Самым возрастным футболистом, который представляет свою страну во время сентябрьской международной паузы, является Криштиану Роналду, который продолжает зажигать в футболке сборной Португалии даже в возрасте 39 лет.

Символическая сборная старейших сборников сентября 2024 года