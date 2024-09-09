Титул Киченок, подарок судьбы для Синнера, несостоявшееся украинское дерби

144-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису получился успешным для американских мужчин, а также знаковым для украинского тенниса. Впервые кто-то из наших соотечественников, а именно Людмила Киченок, сумел завоевать титул Grand Slam на кортах Нью-Йорка. Это случилось в женском парном разряде.

Мужской одиночный турнир подарил два сенсационных вылета фаворитов на ранних стадиях, что позволило нескольким менее рейтинговым спортсменам показать лучшие результаты в карьере. У женщин все было как раз наоборот, титул разыграли теннисистки, которые до этого выиграли большие турниры в Торонто и в Цинциннати.

Мужской одиночный разряд. Финал

Янник Синнер [1] – Тэйлор Фритц [12] – 6-3, 6-4, 7-5

В конце прошлого сезона Янник довел свою игру до уровня первой ракетки, но банально не успел набрать очков. В начале этого сезона, на сбавляя оборотов, он выиграл Australian Open, а после Ролан Гаррос дебютировал в статусе лидера рейтинга ATP. На грунте и траве не все получилось, но доминирования на харде оказалось достаточно, чтобы уверенно быть №1. В этом сезоне у него 55 побед в 60 матчах, невероятный показатель.

Янник продолжает дело Алькараса, не проигрывая в финалах турниров Grand Slam. На двоих представители поколения 2000-х уже выиграл 6 финалов из 6. У поколения 90-х этот показатель суммарно составляет 2 из 21.

Перед началом турнира стало известно, что весной Синнер избежал дисквалификации несмотря на два проваленных допинг-теста. Можно много спорить о вине итальянца, но то, как молодой спортсмен справился с таким давлением перед одним из главных турниров года, не может не поражать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Как и ожидалось, Фритц в финале US Open 2024 не смог оказать достойного сопротивления и проиграл в трех сетах, хотя перед матчем Тэйлор был уверен в своих силах. Тем не менее, в этом сезоне в сумме он оформил 17 побед на мейджорах, раньше больше 8 за сезон у него не было. Американец возвращается в первую десятку, перспективы у него отличные.

Лучший матч

1/2 финала

Тэйлор Фритц [12] – Фрэнсис Тиафо [20] – 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1

Возможно, были чуть более интригующие матчи, или с более высоким уровнем игры. Но не отметить поединок двух американцев-мужчин в полуфинале US Open было бы нечестно по отношению к организаторам. Наконец-то американские болельщики дождались такого сражения в домашних стенах. Последний раз полностью американский полуфинал был еще в 2005 году, когда путевку в финал разыграли Андре Агасси и Робби Джинепри.

Тиафо в начале встречи выглядел лучше и дважды лидировал по сетам 1:0 и 2:1. После этого его уровень игры заметно упал, сам теннисист признался, что почувствовал, как тело отключилось. До этого Фрэнсис в непростых матчах обыграл Бен Шелтона, Алексея Попырина и Григора Димитрова, неудивительно, что сил не хватило. За три последних года Тиафо дважды выходил в полуфинал US Open и один раз играл в 1/4 финала, о чем на других мейджорах ему можно только мечтать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо и Тэйлор Фритц

Прорыв турнира – Джек Дрейпер

Перспективный британец в оверсайз футболке и до этого года имел определенные успехи в Нью-Йорке. В 2022-м он обыграл здесь Феликса Оже-Альяссима и дошел до третьего раунда, в 2023-м остановил Хуберта Хуркача и впервые сыграл во второй неделе на мейджорах. Но в этом году Дрейпер совершил невероятный прорыв, дойдя до полуфинала в статусе 25-й ракетки турнира. Во многом достижению этого результата поспособствовал ранний вылет Карлоса Алькараса во втором раунде. Дрейпер воспользовался подарком судьбы и легко одолел обидчика испанца в следующем матче – победа на Ботиком ван де Зандсхулпом (6-3, 6-4, 6-2). К слову, все пять побед Джека на US Open 2024 были трехсетовыми, даже самая высокорейтинговая над №10 Алексом де Минауром в 1/4 финала (6-3, 7-5, 6-2). Только вдумайтесь, за последние 40 лет только такие легенды тенниса, как Новак Джокович и Иван Лендл, дошли до полуфинала Открытого чемпионата США с меньшим количеством проигранных геймов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

Главные неудачники – Карлос Алькарас и Новак Джокович

Карлитос после победы на US Open 2022 не так часто радовал своих поклонников на хардовых турнирах, но при этом дважды выиграл так называемый «пятый Slam» в Индиан-Уэллсе. Поэтому абсолютно перед каждым мейджором Алькарас входил в число главных фаворитов, это логично. На кортах Национального теннисного центра USTA имени Билли Джин Кинг у испанца уже в первом матче против квалифаера из Австралии Ли Ту было не все гладко, а во втором раунде его выбил нидерландец ван де Зандсхулп (1-6, 5-7, 4-6). Кстати, Ботик не впервые становится одним из героев US Open. В обзоре на турнир 2021 года именно он вместе с Алькарасом попали в категорию прорывов. Тогда ван де Зандсхулп планировал выступить на челленджере в Киеве (да-да, когда то такое было), но в итоге дошел до 1/4 финала в Нью-Йорке и стал единственным, кто выиграл сет у будущего чемпиона. К слову, Алькарас проиграл матч, в котором коэффициент на его победу составлял 1,01. За последние 15 лет в мужском теннисе было всего 7 таких мегасенсаций, в том числе и хорошо известный вам матч Роджер Федерер – Сергей Стаховский на Уимблдоне 2013.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Новак Джокович впервые появился на корте после завоевания исторического «золота» на Олимпиаде в Париже. По сути, серб уже собрал всю коллекцию теннисных наград, дальше можно только улучшать свои достижения и по желанию добивать какие-то статистические рекорды Федерера, Коннорса и других, которые часто вспоминают журналисты. Тем не менее, Джокович также был в числе главных фаворитов, и его вылет в матче против Алексея Попырина тоже стал неожиданным. Конечно же, это не такая грандиозная сенсация, как в предыдущем абзаце, потому что австралиец только-только выиграл Мастерс в Монреале и был на ходу. В любом случае, прошлогодний чемпион провалился и опустится на четвертую строчку мирового рейтинга. Последний раз защитить титул в Нью-Йорке удавалось еще Федереру в 2008 году, далее чемпионы постоянно менялись.

Что касается карьеры Джоковича, то самое сложное на этом этапе – поиск соответствующей мотивации. Спортсмен такого уровня и в таком возрасте должен очень многим жертвовать в жизни для достижения самых высоких результатов. Золотая медаль ОИ точно была главным приоритетом серба на этот год, все остальное вряд ли так важно.

Любимец фортуны – Янник Синнер

После двойного вылета фаворитов итальянец автоматически стал главным претендентом на титул с огромным отрывом. В сетке еще оставались несколько топовых американцев и чемпион 2021 года Даниил Медведев. Именно с ним Янник и встретился в 1/4 финала. К сожалению, матч разочаровал своим общим уровнем, хотя по вывеске это мог быть так называемый скрытый финал. Медведев был откровенно плох в этой встрече и заслуженно проиграл в четырех сетах. Далее в очень странном полуфинале Синнер во время падения травмировал левое запястье, но Джек Джейпер чувствовал себя еще хуже. Британцу было так плохо, что его дважды стошнило прямо на корт. Также он обильно потел, сменив за матч три пары обуви.

Наши

В этом году никто из украинских мужчин не попал даже в квалификацию. Во время турнира три лучших представителя Украины находились в четвертой сотне рейтинга ATP – настоящая катастрофа.

Для поднятия настроения можете посмотреть, как уничтожали свои ракетки Андрей Рублев и Харри Хелиоваара. Если быть точным, то первый эту битву проиграл, пришлось брать медицинский перерыв.

Женский одиночный разряд. Финал

Арина Соболенко [2] – Джессика Пегула [6] – 7-5, 7-5

Соболенко сыграла в четвертом подряд финале хардовых турниров Grand Slam и взяла третий титул. Последний раз оба мейджора на харде в одном сезоне выигрывала Анжелик Кербер в 2016 году. Странно, что Серене Уильямс такое достижение так и не покорилось. Также интересный момент заключается в том, что Арина повторила прошлогодний путь Коко Гофф во время американской серии: 1/4 финала в Канаде (Торонто/Монреаль), победа в Цинциннати и выигрыш в Нью-Йорке.

Расстояние Соболенко от Иги Свёнтек в рейтинге WTA все еще велико (2169), но в конце сезона польской теннисистке нужно защитить гораздо больше очков. Битва за лидерство в рейтинге вскоре будет более острой. В Чемпионской гонке разница всего 409 очков, борьба статус лучшей по итогам сезона будет еще более жаркой.

До финала Соболенко имела небольшие проблемы только против Александровой и в полуфинале против Наварро. В матче за титул было сложнее, Пегула порой показывала теннис очень высокого уровня. Но постоянно держать планку так высоко американке не удалось. В важные моменты обоих сетов Арина не проваливалась, чего нельзя сказать про Джессику. Вообще обыграть стабильную Соболенко на харде крайне сложно. К примеру, она обладает уничтожающим ударом с форхенда, который, по словам Пегулы, может выбить из рук ракетку. В среднем скорость полета мяча при ударе справа у Арины составляла 128.7 км/ч. Это больше, чем у Алькараса (127.1), Синнера (125.5) и Джоковича (122.3).

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Арина Соболенко

Многие болельщики хотели увидеть в финале противостояние Соболенко с Игой Свёнтек, но полька смогла дойти только до 1/4 финала, где ее остановила Пегула. На такой стадии мейджоров Свёнтек ранее проигрывала только Элине Свитолиной на Уимблдоне-2023 и Марии Саккари на Ролан Гаррос 2021. Никто из обидчиц Иги в итоге не взял титул. Даже если бы Свёнтек дошла до финала, в матче с Соболенко она вряд ли была бы фавориткой. Лично мне кажется, что в этом году на US Open победить Арину могла только Каролина Мухова. Очень жаль, что чешка не сыграла в финале. Но Мухову стоит поздравить с тем, что после тяжелого года почти без выступлений она защитила очки за прошлогодний полуфинал и при отсутствии травм очень быстро нагонит остальных топов.

Лучший матч

1/8 финала

Чжэн Цинвень – Донна Векич – 7-6(6), 4-6, 6-2

В матче четвертого раунда US Open состоялся повтор финала ОИ-2024. В Париже китаянка более уверенно переиграла хорватку, на этот раз Векич играла куда лучше. Каждая из первых двух партий продолжалась чуть более часа, в конце второго сета Донна сумела перевести встречу в финальную партию. Но итог противостояния остался все тот же, у Чжэн Цинвень осталась больше сил. Что интересно, все три призера ИО-2024 у мужчин (Джокович, Алькасар, Музетти) выбыли уже во втором-третьем круге, а вот женщины-медалистки сыграли более успешно. Чжэн и Свёнтек проиграли только будущим финалисткам на стадии 1/4.

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжен Цинвень и Донна Векич

Прорыв турнира – Джессика Пегула, Елена-Габриэла Русе

Пегула уже не первый год находилась близко к вершине, даже поднималась в топ-3. Тем не менее, на самых престижных турнирах ей всегда чего-то не хватало. К примеру, до US Open 2024 американка проиграла 6 из 6 четвертьфиналов Grand Slam. После вылета во втором раунде Australian Open 2024 она уволила тренера Дэвида Витта, с которым до этого были выиграны все трофеи. Новым наставником Джессики стал Марк Ноулз – бывший №1 в парном разряде, тренировавший Марди Фиша и Джека Сока. Быстрых плодов это сотрудничество не дало, из-за травмы ребра Пегула пропустила весь европейский грунтовый сезон, включая Открытый чемпионат Франции. Но после Олимпиады, где Джессику остановила Свитолина, Пегула фантастически отыграла американскую серию, выиграв титул в Торонто, и став финалисткой в Цинциннати. Также практически все получилось и на кортах Нью-Йорка. Особенно ценны победы над Игой Свёнтек и Каролиной Муховой. Если первая практически сама отдала победу, сделав более 40 невынужденных ошибок, то в матче против чешки Джессика горела 1:6, 0:2, чудом сумев отыграться.

Елена-Габриэла Русе, больше известная украинским поклонникам тенниса, как напарница Марты Костюк, выдала очень неплохое выступление. В статусе 122-й ракетки мира она преодолела квалификацию, остановив в финале перспективную представительницу Филиппин Александру Эалу, а во втором раунде основы сенсационно выбила действующую чемпионку Уимблдона Барбору Крейчикову (6-4, 7-5). Были шансы обыграть в следующем матче и Паулу Бадосу, но испанка дожала на тай-брейке финального сета (4-6, 6-1, 7-6).

Главные неудачницы – Коко Гофф, Мэдисон Киз

В прошлом году Коко уничтожала буквально всех на американских кортах, ее титул не стал неожиданность. Перед защитой титула в этом сезоне Гофф не показывала такого стабильно высокого уровня, было понятно, что с ней можно бороться. Американка могла проиграть еще в третьем раунде Элине Свитолиной, но в том матче нашла в себе силы на камбэк. В 1/8 финала ее остановила будущая полуфиналистка Эмма Наварро. В итоге Коко стала худшей по количеству двойных ошибок на турнире (38) и с новой недели падает на шестую позицию мирового рейтинга.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

В 2023 году Мэдисон Киз была невероятно близка к выходу в финал, когда подавала на матч против Соболенко при счете 6-0, 5-3 (15:0). В этом – очки за полуфинал защитить не удалось, уже в третьем раунде Киз в ужасном по качеству матче проиграла бельгийке Элизе Мертенс (7-6, 5-7, 4-6). С новой недели Мэдисон покинет топ-20 рейтинга WTA.

Любимица фортуны – Каролин Возняцки

Экс-первая ракетка мира, как и в прошлом году, сумела выйти в четвертый раунд US Open, но соперницы на этот раз были очень своеобразными: №155, №92 и №143 мирового рейтинга. В стартовом матче представительница Дании деклассировала японку Нао Хибино (6-0, 6-1), которая стартовала в квалификации. После этого Возняцки разобралась с мексиканкой Ренатой Сарасуа (6-3, 6-3), остановившей француженку Каролин Гарсию. В третьем круге маячила встреча с четвертой сеяной Еленой Рыбакиной, но представительница Казахстана снялась перед поединком с Джессикой Понше, которая стартовала в отборе. Для француженки это был тоже большой подарок судьбы, ранее она так далеко на мейджорах не заходила. В итоге Возняцки легко обыграла Понше в третьем раунде (6:3, 6:2), но первая серьезная оппонентка отправила Каролин домой. Против Беатрис Хаддад Майи (№21 WTA) был зафиксирован счет 2-6, 6-3, 3-6.

Женский турнир запомнился многими забавными и не очень моментами: «обезьянкой» от Андрееску, странным поведением Путинцевой с болгерл, а также детьми, которые спустились по автографы раньше времени.

Наши

В основной сетке сыграли шесть украинских теннисисток, которые прошли по рейтингу, а Юлия Стародубцева пробилась в основу через квалификацию. Семь участниц в основе US Open – национальный рекорд.

Основные надежды в этом году были на нашу первую ракетку Марту Костюк. Первой соперницей украинки стала перспективная американка Маккартни Кесслер, кото рая за два дня до старта в Нью-Йорке выиграла дебютный титул WTA в Кливленде. 25-летняя представительница США оставила на турнире в Огайо все силы, Марта обыграла ее без особых проблем (6-2, 6-3). Во втором раунде у Костюк был очень сложный первый сет против Хэрриет Дарт, но после проигранного тай-брейка британка сдалась (7-6, 6-1). Настоящим испытанием воли и умений должен был стать матч третьего круга против американки Эммы Наварро.

Поединок был равным, Марта выглядела даже чуть лучше и вела с брейком в третьем сете. При счете 2:1 украинке в тяжелом гейме удалось отстоять свою подачу, после чего ее успехи в этом поединке закончились. Костюк начала проигрывать на важных мячах, порой совершая нелепые невынужденные ошибки, которых до этого не делала. Была ли это потеря концентрации или поражение связано с травмой, из-за которого украинка позже снялась с парного разряда, – неизвестно. Но проигрыш максимально обидный и тяжелый (4-6, 6-4, 3-6). Тем не менее, нужно отдать должное и Наварро, не зря она имеет прозвище Ice Girl. В матче с Паулой Бадосой в 1/4 финала она также была максимально хладнокровной на финальном этапе, выиграв 24 из 28 последних очков в матче.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Эмма Наварро

Элина Свитолина начала с неожиданно сложной победы над представительницей Аргентины Марией Лурдес Карле (3-6, 6-3, 6-4). Зачастую, если у Элины есть такие проблемы против оппоненток в первых раундах, то далеко она не заходит. Хотя во втором раунде Свитолина уверенно разобралась с Калининой (6-1, 6-2), но это больше проблемы Ангелины. Далее по сетке был важнейший матч с Коко Гофф с реальными шансами на победу и выходом на победительницу битвы Костюк – Наварро. Элина в первом сете показала, что побеждать Гофф можно, но проблемы была в том, что держать стабильный уровень игры не удавалось, проблемы со здоровьем никуда не делись. Коко сумела оформить камбэк, и вместо украинского дерби в четвертом круге получилось американское.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Даяна Ястремская откровенно разочаровала. В матче против немки Юле Нимайер обе теннисистки показали очень низкий уровень, и даже при этом украинка проиграла. 158 невынужденных ошибки на двоих при 250 разыгранных очках (63%) – это совсем грустно. К примеру, в матче Костюк против Наварро было 50 из 171 (29%), а в вышеупомянутом матче Чжен против Векич – 57 из 207 (27,5%). Почувствуйте разницу.

Калинина перед поражением во втором раунде против Свитолиной успела в стартовом матче обыграть француженку Осеан Доден (6-1, 3-6, 6-1), которая побеждает по большим праздникам. Ангелина сейчас далека от оптимальной формы, поэтому и такое выступление можно считать удачным. Шансов против Гофф у нее точно бы не было. В парном разряде в дуэте с Мартиной Тревизан было поражение в первом раунде.

Лесе Цуренко выпала соперница, для которой прошлый розыгрыш US Open стал прорывным. Тогда Пейтон Стернс дошла до 1/8 финала, где проиграла на тот момент действующей чемпионке Уимблдона Маркете Вондроушовой. Стернс в матче с Лесей была фавориткой и легко выиграла первый сет. Во второй партии все было гораздо интереснее, шансы развернуть матч в свою сторону Цуренко имела. К сожалению, Пейтон устояла (6-1, 7-5), после чего остановила Касаткину, проиграв в итоге Векич.

Катерина Байндл воспользовалась «замороженным» рейтингом, но особых ожиданий от ее выступления не было. Поражение в первом круге от итальянки Элизабетты Коччаретто (3-6, 0-6) читалось очень легко. В парном разряде Катя выступила в дуэте с американской теннисисткой украинского происхождения Кэти Волынец. Уже в первом раунде они попали на Костюк и Русе. Шансов было откровенно немного, хотя во второй партии борьба вышла на удивление упорной (1-6, 6-7).

Юлия Стародубцева отметилась мощнейшим достижением – пробилась в основу через квалификацию на всех мейджорах сезона. В первом раунде основы не очень повезло с соперницей, ею оказалась трехкратная финалистка турнира Виктория Азаренко. Немного неожиданно Стародубцева выиграла первый сет, но дальше все стало на свои места (6-3, 1-6, 1-6). В сезоне 2025 очень хотелось бы, чтобы Юлия попадала в основу мейджоров по рейтингу, в квалификации она уже всем все доказала.

Женский парный разряд. Финал

Людмила Киченок / Алена Остапенко [7] – Кристина Младенович / Чжан Шуай – 6-4, 6-3

В целом, не самое удачное выступление украинок в Нью-Йорке спасла Людмила Киченок. Украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии стала чемпионкой в женском парном разряде. В истории украинского тенниса титулов и даже финалов ни в каком из разрядов на US Open еще не было. Успешное выступление в текущем сезоне позволило Киченок и Остапенко первыми отобраться на Итоговый турнир WTA, а Люда с новой недели дебютирует в топ-5 парного рейтинга, в очередной раз обновив национальный рекорд. Кстати, в прошлом году Людмила выиграла титул в миксте на Уимблдоне, а в этом – играла вместе с Аленой в финале Открытого чемпионата Австралии. Такая стабильность результатов украинки не может не радовать. Из неприятного можно отметить, в одном из матчей Люде прилетело в голову от напарницы, но позже случился и чуть более веселый момент.

Еще одно достижение заключается в том, что на пути к титулу Киченок и Остапенко не проиграли ни одного сета, но стоит отметить и небольшую долю везения: Люда и Алена не встретились с топовыми дуэтами, обыграв лишь 10-х сеяных на стадии полуфинала. К примеру, титулованные, но несеянные финалистки Кристина Младенович и Чжан Шуай остановили дуэты Синякова/Таунсенд [3], Мелихар/Перес [5] и Се/Мертенс [2], за что им огромное спасибо. В финале Младенович показала, за счет чего выиграла 6 титулов в паре, но у Чжан Шуай был явно не лучший день в карьере.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Людмила сыграла и в миксте, но в тандеме с Садио Думбией из Франции ничего не получилось. Также в первом раунде микста проиграла Даяна Ястремская, а Надежда Киченок и Уго Ни из Монако уступили во втором раунде будущим финалистам. Надя выступила и в женском парном разряде, где сыграла всего один матч. В дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии они уступили американскому тандему Кенин/Маттек-Сэндс.

Мужской парный разряд. Финал

Макс Перселл / Джордан Томпсон [7] – Кевин Кравиц / Тим Пютц [10] – 6-4, 7-6(4)

Для Перселла это был второй титул Grand Slam. В 2022-м он выиграл Уимблдон вместе с соотечественником Мэттью Эбденом. Для Томпсона это первая победа на мейджорах, ранее его лучшим результатом был финал парного Уимблдона в этом сезоне с тем же Перселлом.

Микст. Финал

Сара Эррани / Андреа Вавассори [3] – Тейлор Таунсенд / Дональд Янг [WC] – 7-6(0), 7-5

Для Эррани и Вавассори это был первый титул в миксте, они третий раз играли вместе. Сара имеет пять титулов Grand Slam в женском парном разряде, а в этом году еще и выиграла золотую медаль на ОИ-2024 в дуэте с Жасмин Паолини. Вавассори в 2024 играл в финалах Australian Open и Ролан Гаррос в мужском парном разряде, но оба раза проигрывал. Дональд Янг сыграл последний турнир в карьере, далее он будет профессиональным игроком в пиклбол.