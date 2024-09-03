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  4. ВИДЕО. Чемпион US Open разбил ракетку о колено после обидной ошибки
US Open
03 сентября 2024, 13:43 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:47
1017
0

ВИДЕО. Чемпион US Open разбил ракетку о колено после обидной ошибки

Харри Хелиеваара подарил соперникам два матчбола

03 сентября 2024, 13:43 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:47
1017
0
ВИДЕО. Чемпион US Open разбил ракетку о колено после обидной ошибки
Getty Images/Global Images Ukraine. Харри Хелиеваара и Анна Данилина

Финский теннисист Харри Хелиеваара разбил ракетку об колено в 1/4 финала US Open в миксте во время матча с Анной Данилиной против американского тандема Дональд Янг / Тейлор Таунсенд.

Эпизод случился после обидной ошибки Харри на чемпионском тай-брейке, после которой счет стал 7-9. За свое поведение финн получил предупреждение.

Отметим, что Хелиеваара и Данилина в итоге уступили 7:6(3), 3:6, 8-10. Они не смогли защитить прошлогодний титул.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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