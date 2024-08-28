ВИДЕО. Андрееску в матче с Паолини выполнила «читерский» удар

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску проиграла матч первого раунда US Open 2024 пятой сеяной итальянке Жасмин Паолини – 7:6, 2:6, 4:6.

В первой партии канадке, которая брала титул на этих кортах в 2019-м, удалось выполнить очень редкий удар, так называемую «обезьянку», когда благодаря сильному вращению мяч после удара на стороне соперницы возвращается обратно на половину корта игрока, который исполнял удар. По правилам это чистое очко Андрееску, так как соперница не дотронулась до мяча.

Во втором раунде Паолини сыграет против экс-первой ракетки мира Каролина Плишковой.