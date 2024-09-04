US Open04 сентября 2024, 15:54 |
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ВИДЕО. Киченок дважды не дала ударить Остапенко и выиграла очко
Людмила взяла игру на себя
04 сентября 2024, 15:54 |
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Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.
В четвертьфинальном матче зрители отметили забавный эпизод, когда украинка дважды не дала ударить своей напарнице Алене Остапенко, выиграв в итоге мяч.
Отметим, что ранее Остапенко попала мячом в голову Люде во время подачи.
В полуфинале американского мейджора Киченок и Остапенко встретятся с дуэтом Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова.
Kichenok, let her play!! pic.twitter.com/QdMUv7aFyF— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 3, 2024
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