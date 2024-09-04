ВИДЕО. Киченок дважды не дала ударить Остапенко и выиграла очко

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

В четвертьфинальном матче зрители отметили забавный эпизод, когда украинка дважды не дала ударить своей напарнице Алене Остапенко, выиграв в итоге мяч.

Отметим, что ранее Остапенко попала мячом в голову Люде во время подачи.

В полуфинале американского мейджора Киченок и Остапенко встретятся с дуэтом Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова.