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  4. ВИДЕО. Киченок дважды не дала ударить Остапенко и выиграла очко
US Open
04 сентября 2024, 15:54 |
889
0

ВИДЕО. Киченок дважды не дала ударить Остапенко и выиграла очко

Людмила взяла игру на себя

04 сентября 2024, 15:54 |
889
0
ВИДЕО. Киченок дважды не дала ударить Остапенко и выиграла очко
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

В четвертьфинальном матче зрители отметили забавный эпизод, когда украинка дважды не дала ударить своей напарнице Алене Остапенко, выиграв в итоге мяч.

Отметим, что ранее Остапенко попала мячом в голову Люде во время подачи.

В полуфинале американского мейджора Киченок и Остапенко встретятся с дуэтом Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова.

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Людмила Киченок Алена Остапенко US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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