Украинка Киченок впервые пробилась в полуфинал парного разряда на US Open
Людмила и Алена Остапенко в двух сетах одолели тандем Анна Данилина / Ирина Хромачева
Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.
В четвертьфинале украинка вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) в двух сетах выиграла у тандема Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева за 1 час и 45 минут.
US Open 2024. Пары. 1/4 финала
Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [7] – Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева – 7:6 (7:2), 6:4
Дуэты впервые провели очный поединок.
В полуфинале американского мейджора Киченок и Остапенко встретятся с победительницами противостояния Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф – Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова.
Людмила впервые в карьере пробилась в полуфинал US Open. Ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал 2019 года, где она также выступала вместе с Остапенко.
В предыдущем раунде украинско-латвийский тандем одолел пару Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд.
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