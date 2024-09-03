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US Open
03 сентября 2024, 22:47 | Обновлено 04 сентября 2024, 00:18
1677
6

Украинка Киченок впервые пробилась в полуфинал парного разряда на US Open

Людмила и Алена Остапенко в двух сетах одолели тандем Анна Данилина / Ирина Хромачева

03 сентября 2024, 22:47 | Обновлено 04 сентября 2024, 00:18
1677
6
Украинка Киченок впервые пробилась в полуфинал парного разряда на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

В четвертьфинале украинка вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) в двух сетах выиграла у тандема Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева за 1 час и 45 минут.

US Open 2024. Пары. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [7] – Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева – 7:6 (7:2), 6:4

Дуэты впервые провели очный поединок.

В полуфинале американского мейджора Киченок и Остапенко встретятся с победительницами противостояния Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф – Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова.

Людмила впервые в карьере пробилась в полуфинал US Open. Ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал 2019 года, где она также выступала вместе с Остапенко.

В предыдущем раунде украинско-латвийский тандем одолел пару Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд.

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Ирина Хромачева Анна Данилина Людмила Киченок Алена Остапенко US Open 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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C.Пеклов
молодці!7 гейм 2 сету став вирішальним,він тривав хвилин 15,й нашим з 8 брейк -пойнту вдалося його виграти!Бажаю успіху в наступному матчі!
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+5
Микола Захарченко
Респект ! Вдвічі приємно , що обіграли хитрозроблених кацапок .
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+3
Sashamar
Некрасиво, я про заголовок. "Українська тенісистка вперше...". А напарниця при цьому що, погуляти вийшла? Або так: "Вітаю тебе, Карлсон! Ну й ти, Малюк, заходь." Ні, щоб нормально: "Людмила з Альоною вперше пробилися до півфіналу US Open". Давайте дівчата, два кроки залишилося.
І ще цікавий дует в півфіналі вималювався. Дві наглухо збиті льотчиці: Младенович і Чжан Шуай з її лузстріком, гідним Книги Гіннеса. А от йди ж ти: півфіналу Шолома дістались. 
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