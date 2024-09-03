Украинка Киченок впервые пробилась в полуфинал парного разряда на US Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

В четвертьфинале украинка вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) в двух сетах выиграла у тандема Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева за 1 час и 45 минут.

US Open 2024. Пары. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [7] – Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева – 7:6 (7:2), 6:4

Дуэты впервые провели очный поединок.

В полуфинале американского мейджора Киченок и Остапенко встретятся с победительницами противостояния Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф – Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова.

Людмила впервые в карьере пробилась в полуфинал US Open. Ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал 2019 года, где она также выступала вместе с Остапенко.

В предыдущем раунде украинско-латвийский тандем одолел пару Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд.