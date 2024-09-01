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  4. ВИДЕО. Путинцева отказалась ловить мячи, которые ей кидала болгерл
US Open
01 сентября 2024, 13:17 |
885
6

ВИДЕО. Путинцева отказалась ловить мячи, которые ей кидала болгерл

Юлия включила тотальный игнор, но девочка не переставала выполнять свою работу

01 сентября 2024, 13:17 |
885
6
ВИДЕО. Путинцева отказалась ловить мячи, которые ей кидала болгерл
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Путинцева

Пятая ракетка мира Жасмин Паолини переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву у третьей раунде Открытого чемпионата США по теннису – 6:3, 6:4.

В одном из моментов поединка Путинцева отказывалась ловить мячи, которые ей кидала болгерл. Интересно, что девочка не перестала кидать мячи, даже когда теннисистка дважды ее проигнорировала.

Трибуны поначалу отреагировали на этот момент смехом, а потом освистали представительницу Казахстана.

Паолини в 1/8 финала сразится против чешки Каролины Муховой.

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Жасмин Паолини Юлия Путинцева US Open 2024 видео
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 6
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samird
Можна вивезти людську істоту із росії, але вивезти росію із істоти неможливо.
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+1
ortomir
кацапня вонюча зараз пролізла в громадяни багатьох країн, але той національний сморід не вимиєш в жоднгих саунах
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+1
Александр Зеленко
Быдло кацапское-вылетела курица-перо ей в жо..! Слава Украине. жыве Беларусь! 
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+1
Saar
може, вона не казашка, а представниця болотних потвор!? Бо тільки ті так себе ведуть
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+1
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