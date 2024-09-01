US Open01 сентября 2024, 13:17 |
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ВИДЕО. Путинцева отказалась ловить мячи, которые ей кидала болгерл
Юлия включила тотальный игнор, но девочка не переставала выполнять свою работу
01 сентября 2024, 13:17 |
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Пятая ракетка мира Жасмин Паолини переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву у третьей раунде Открытого чемпионата США по теннису – 6:3, 6:4.
В одном из моментов поединка Путинцева отказывалась ловить мячи, которые ей кидала болгерл. Интересно, что девочка не перестала кидать мячи, даже когда теннисистка дважды ее проигнорировала.
Трибуны поначалу отреагировали на этот момент смехом, а потом освистали представительницу Казахстана.
Паолини в 1/8 финала сразится против чешки Каролины Муховой.
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Комментарии 6
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Можна вивезти людську істоту із росії, але вивезти росію із істоти неможливо.
кацапня вонюча зараз пролізла в громадяни багатьох країн, але той національний сморід не вимиєш в жоднгих саунах
Быдло кацапское-вылетела курица-перо ей в жо..! Слава Украине. жыве Беларусь!
може, вона не казашка, а представниця болотних потвор!? Бо тільки ті так себе ведуть
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