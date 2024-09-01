ВИДЕО. Путинцева отказалась ловить мячи, которые ей кидала болгерл

Пятая ракетка мира Жасмин Паолини переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву у третьей раунде Открытого чемпионата США по теннису – 6:3, 6:4.

В одном из моментов поединка Путинцева отказывалась ловить мячи, которые ей кидала болгерл. Интересно, что девочка не перестала кидать мячи, даже когда теннисистка дважды ее проигнорировала.

Трибуны поначалу отреагировали на этот момент смехом, а потом освистали представительницу Казахстана.

Паолини в 1/8 финала сразится против чешки Каролины Муховой.