Известны все пары 1/8 финала US Open у женщин

Состоялась вторая половина матчей третьего раунда женского одиночного разряда на Открытом чемпионата США по теннису. В субботу по местному времени на корты вышла верхняя часть сетки.

Интересно, что все 8 матчей игрового дня завершились в двух сетах без тай-брейков.

Только Беатрис Хаддад Майя добыла победу статусе андердога по мнению букмекеров. Остальные фавориты матчей уверенно победили.

US Open 2024. Третий круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Анастасия Павлюченкова [25] – 6:4, 6:2

Людмила Самсонова [16] – Эшлин Крюгер – 6:1, 6:1

Диана Шнайдер [18] – Сара Эррани – 6:2, 6:2

Джессика Пегула [6] – Джессика Бузас Манейро – 6:3, 6:3

Каролин Возняцки – Джессика Понше [Q] – 6:3, 6:2

Беатрис Хаддад Майя [22] – Анна Калинская [15] – 6:3, 6:1

Каролина Мухова – Анастасия Потапова – 6:4, 6:2

Жасмин Паолини [5] – Юлия Путинцева [30] – 6:3, 6:4

US Open 2024. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Людмила Самсонова [16]

Диана Шнайдер [18] – Джессика Пегула [6]

Каролин Возняцки – Беатрис Хаддад Майя [22]

Каролина Мухова – Жасмин Паолини [5]

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Ван Яфань

Эмма Наварро [13] – Коко Гофф [3]

Чжэн Циньвэнь [7] – Донна Векич [24]

Элизе Мертенс [33] – Арина Соболенко [2]