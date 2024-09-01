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  4. Известны все пары 1/8 финала US Open у женщин
US Open
01 сентября 2024, 08:48 |
525
0

Известны все пары 1/8 финала US Open у женщин

Суббота в Нью-Йорке прошла без неожиданностей

01 сентября 2024, 08:48 |
525
0
Известны все пары 1/8 финала US Open у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Состоялась вторая половина матчей третьего раунда женского одиночного разряда на Открытом чемпионата США по теннису. В субботу по местному времени на корты вышла верхняя часть сетки.

Интересно, что все 8 матчей игрового дня завершились в двух сетах без тай-брейков.

Только Беатрис Хаддад Майя добыла победу статусе андердога по мнению букмекеров. Остальные фавориты матчей уверенно победили.

US Open 2024. Третий круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Анастасия Павлюченкова [25] – 6:4, 6:2
Людмила Самсонова [16] – Эшлин Крюгер – 6:1, 6:1

Диана Шнайдер [18] – Сара Эррани – 6:2, 6:2
Джессика Пегула [6] – Джессика Бузас Манейро – 6:3, 6:3

Каролин Возняцки – Джессика Понше [Q] – 6:3, 6:2
Беатрис Хаддад Майя [22] – Анна Калинская [15] – 6:3, 6:1

Каролина Мухова – Анастасия Потапова – 6:4, 6:2
Жасмин Паолини [5] – Юлия Путинцева [30] – 6:3, 6:4

US Open 2024. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Людмила Самсонова [16]
Диана Шнайдер [18] – Джессика Пегула [6]

Каролин Возняцки – Беатрис Хаддад Майя [22]
Каролина Мухова – Жасмин Паолини [5]

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Ван Яфань
Эмма Наварро [13] – Коко Гофф [3]

Чжэн Циньвэнь [7] – Донна Векич [24]
Элизе Мертенс [33] – Арина Соболенко [2]

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Сара Эррани Анастасия Павлюченкова Донна Векич Джессика Пегула Юлия Путинцева Беатрис Хаддад Майя Арина Соболенко Анастасия Потапова Каролин Возняцки Анна Калинская Анна Бондар Коко Гофф Каролина Мухова Людмила Самсонова Джессика Понше Паула Бадоса Элизе Мертенс Эмма Наварро Ига Свёнтек Ван Яфань Жасмин Паолини Эшлин Крюгер Чжэн Циньвень Джессика Бузас Манейро Диана Шнайдер US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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