Известны все пары 1/8 финала US Open у женщин
Суббота в Нью-Йорке прошла без неожиданностей
Состоялась вторая половина матчей третьего раунда женского одиночного разряда на Открытом чемпионата США по теннису. В субботу по местному времени на корты вышла верхняя часть сетки.
Интересно, что все 8 матчей игрового дня завершились в двух сетах без тай-брейков.
Только Беатрис Хаддад Майя добыла победу статусе андердога по мнению букмекеров. Остальные фавориты матчей уверенно победили.
US Open 2024. Третий круг
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Анастасия Павлюченкова [25] – 6:4, 6:2
Людмила Самсонова [16] – Эшлин Крюгер – 6:1, 6:1
Диана Шнайдер [18] – Сара Эррани – 6:2, 6:2
Джессика Пегула [6] – Джессика Бузас Манейро – 6:3, 6:3
Каролин Возняцки – Джессика Понше [Q] – 6:3, 6:2
Беатрис Хаддад Майя [22] – Анна Калинская [15] – 6:3, 6:1
Каролина Мухова – Анастасия Потапова – 6:4, 6:2
Жасмин Паолини [5] – Юлия Путинцева [30] – 6:3, 6:4
US Open 2024. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Людмила Самсонова [16]
Диана Шнайдер [18] – Джессика Пегула [6]
Каролин Возняцки – Беатрис Хаддад Майя [22]
Каролина Мухова – Жасмин Паолини [5]
Нижняя часть сетки
Паула Бадоса [26] – Ван Яфань
Эмма Наварро [13] – Коко Гофф [3]
Чжэн Циньвэнь [7] – Донна Векич [24]
Элизе Мертенс [33] – Арина Соболенко [2]
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