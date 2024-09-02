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  4. ВИДЕО. Не верили в Коко. Дети ждали автографов при счете 3:5 в третьем сете
US Open
02 сентября 2024, 09:40 | Обновлено 02 сентября 2024, 09:49
92
0

ВИДЕО. Не верили в Коко. Дети ждали автографов при счете 3:5 в третьем сете

Третья ракетка мира подавала в решающем гейме в непростых условиях

02 сентября 2024, 09:40 | Обновлено 02 сентября 2024, 09:49
92
0
ВИДЕО. Не верили в Коко. Дети ждали автографов при счете 3:5 в третьем сете
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Третья ракетка мира Коко Гофф (США) проиграла своей соотечественнице Эмме Наварро в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису – 4:6, 6:3, 3:6.

При счете 3:5 в финальной партии Коко вышла на подачу, но в трансляции показали, как юные болельщики уже покинули свои места, столпившись в зоне для автографов.

Охране стадиона была дана команда вывести детей из этой зоны обратно, что и было сделано.

Следует отметить, что Гофф не справилась с нервами в этом гейме и проиграла подачу.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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