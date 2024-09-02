US Open02 сентября 2024, 09:40 | Обновлено 02 сентября 2024, 09:49
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ВИДЕО. Не верили в Коко. Дети ждали автографов при счете 3:5 в третьем сете
Третья ракетка мира подавала в решающем гейме в непростых условиях
02 сентября 2024, 09:40 | Обновлено 02 сентября 2024, 09:49
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Третья ракетка мира Коко Гофф (США) проиграла своей соотечественнице Эмме Наварро в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису – 4:6, 6:3, 3:6.
При счете 3:5 в финальной партии Коко вышла на подачу, но в трансляции показали, как юные болельщики уже покинули свои места, столпившись в зоне для автографов.
Охране стадиона была дана команда вывести детей из этой зоны обратно, что и было сделано.
Следует отметить, что Гофф не справилась с нервами в этом гейме и проиграла подачу.
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