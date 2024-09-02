ВИДЕО. Не верили в Коко. Дети ждали автографов при счете 3:5 в третьем сете

Третья ракетка мира Коко Гофф (США) проиграла своей соотечественнице Эмме Наварро в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису – 4:6, 6:3, 3:6.

При счете 3:5 в финальной партии Коко вышла на подачу, но в трансляции показали, как юные болельщики уже покинули свои места, столпившись в зоне для автографов.

Охране стадиона была дана команда вывести детей из этой зоны обратно, что и было сделано.

Следует отметить, что Гофф не справилась с нервами в этом гейме и проиграла подачу.