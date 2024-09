Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024

Третья ракетка мира Коко Гофф (США) вылетела из Открытого чемпионата США 2024.

В 1/8 финала американка проиграла своей соотечественнице Эмме Наварро (WTA 12) в трех сетах за 2 часа и 15 минут.

US Open 2024. 1/8 финала

Эмма Наварро (США) [13] – Коко Гофф (США) [3] – 6:4, 3:6, 6:3

Это была третья встреча соперниц. Наварро выиграла 2-й очный поединок. Кроме того, девушки играли трижды между собой именно в 2024 году.

В предыдущем раунде Гофф одолела Элину Свитолину, а Эмма Наварро оказалась сильнее Марты Костюк.

Наварро в четвертьфинале американского мейджора встретится с Паулой Бадосой, которая ранее выиграла у Ван Яфань.

Гофф в прошлом году выиграла титул на кортах Нью-Йорка. Эмма во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал турниров серии Grand Slam (Уимблдон 2024) и впервые на US Open.

