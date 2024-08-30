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  4. Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open
US Open
30 августа 2024, 22:59 | Обновлено 30 августа 2024, 23:15
1508
20

Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open

Марта уступила Эмме в трех сетах в матче 1/16 финала

30 августа 2024, 22:59 | Обновлено 30 августа 2024, 23:15
1508
20
Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2024.

В 1/16 финала украинка в трех сетах проиграла Эмме Наварро (США, WTA 12).

US Open 2024. 1/16 финала

Эмма Наварро (США) [13] – Марта Костюк (Украина) [19] – 6:4, 4:6, 6:3

В решающей партии Марта побеждала 3:1, но отдала 5 геймов подряд и завершения выступления на кортах Нью-Йорка.

Это была вторая встреча соперниц. 9 августа Марта уступила Эмме в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Торонто.

В 4-м раунде американского мейджора Наварро сыграет против третьей ракетки мира Коко Гофф, которая ранее одолела еще одну представительницу Украины Элину Свитолину.

Таким образом, после вылета Свитолиной и Костюк у Украины не осталась ни одной представительницы в одиночном разряде US Open 2024.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 20
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Alehandro
іншого слова як "всралася" і не підбереш. так безпорадно злити кінцівку матчу треба вміти
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+7
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C.Пеклов
Дивуєшся, як так грають ,грають на рівних,і в кінці програють!В голову приходить одна відповідь-психіка.
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+6
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introvert
Хтось зрозумів, що сталося за рахунку 3-2 в третій партії? Бо я ні. Ні, якби Наварро раптом почала показувати якийсь екстраординарний теніс... але ж навіть ніякого натяку на це, як тащила, так і продовжувала тупо тащити. І ніяких натяків на втому з боку Марти теж не було, щоб ось так от її "виключало".
Таке враження, ніби надійшла команда "Досить, дівчинко. Награлася. Зливай." Розумію, звучить як маячня конспіролога, але все виглядало саме так.
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+5
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Nick.Grabowski
Імхо, Марті потрібен справжній, серйозний тренер чи тренерка, який підтягне рівень гри (стабільність, техніку, тактику).
Цю Наварро в 3му сеті потрібно було виносити. А Марта програла через власну нестабільність технічну, дивну тактику та одноманітність в своїй грі. 
Подружка Елена-Габріела Русу суттєво підняла свій рівень завдяки своїй команді, тренеру. А Марта товчеться на одному і тому самому рівні як в болоті.
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+4
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Stanislav Matusevych
Як і очікувалося, замість українського дербі у четвертому колі буде американське. Хоч в обох українок шанси були, результат все той самий.
Наварро має великі шанси вибити Коко в очній зустрічі, на мій погляд.
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+4
dimando560
Посипалася Марта...
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+3
Anatolii23
Ключовим виявився шостий гейм 3 сету. Марта вела 40-30 на своїй подачі, потім А-40, але все ж віддала. Наварро не без допомоги трибун розкумарилась, додала і закрила матч 
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+3
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kollekciy
Марта багато таких ігор зіграли, коли в ключових моментах останній м'яч, ніяк не хоче заходити. Звичайно, ще при подачі на 3:1 Марта чудом врятувалася, от мабуть те чудо там і закінчилося на боці Марти і перейшло до суперниці.
Добре, що хоч боролася, а не як із Ігою.
І в результаті таки, як було прогнозовано два кола, і їх Марта пройшла б, і зігравши перед цим у Мексиці, де могла взяти, ще якісь 120 очок, і покривши програш третього кола тут.
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+1
mevast
Можна прогнозувати підсумки сезону.
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+1
sirjoga
Думаю, що в даному випадку вирішальну роль зіграла концентрація, точніше її падіння. Марта зробила ранній брейк і вже подумки десь вона йде під руки з Грицьком в підстрелених штанах, а люди навколо шепчутья :"Це не та Марта, що виграла в Наварро? ВОНА!" А потім хитають головами проводжаючи поглядом і додають:  "Ох і талановита" 
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-1
Alehandro
і, до речі, чому "завершила виступи"? а пари?
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-2
Vadym Shcherban
Так сталося, що дивився останні 3 гейми.... От яка у Марти була ціль? Яка мета? Яка мрія про досягнення на турнірі??? Тупа відхєрачила все в аут та сітку. Якась безнадьога.... Лише 1 виграний нормально м'яч. Коротше - відчуття безхребетного створіння, яке привели на убой... Можете мінусувати, але треба дивитися правді в очі... Ну нема тієї іскри в очах і боротьби до останнього м'яча...
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-3
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