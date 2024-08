Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2024.

В 1/16 финала украинка в трех сетах проиграла Эмме Наварро (США, WTA 12).

US Open 2024. 1/16 финала

Эмма Наварро (США) [13] – Марта Костюк (Украина) [19] – 6:4, 4:6, 6:3

В решающей партии Марта побеждала 3:1, но отдала 5 геймов подряд и завершения выступления на кортах Нью-Йорка.

Это была вторая встреча соперниц. 9 августа Марта уступила Эмме в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Торонто.

В 4-м раунде американского мейджора Наварро сыграет против третьей ракетки мира Коко Гофф, которая ранее одолела еще одну представительницу Украины Элину Свитолину.

Таким образом, после вылета Свитолиной и Костюк у Украины не осталась ни одной представительницы в одиночном разряде US Open 2024.

Emma Navarro on the rise 📈 pic.twitter.com/CLSpBDL2qJ

Same or different result than in Wimbledon? 🤔 pic.twitter.com/Xm4rT2ee7G