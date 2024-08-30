Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open
Марта уступила Эмме в трех сетах в матче 1/16 финала
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2024.
В 1/16 финала украинка в трех сетах проиграла Эмме Наварро (США, WTA 12).
US Open 2024. 1/16 финала
Эмма Наварро (США) [13] – Марта Костюк (Украина) [19] – 6:4, 4:6, 6:3
В решающей партии Марта побеждала 3:1, но отдала 5 геймов подряд и завершения выступления на кортах Нью-Йорка.
Это была вторая встреча соперниц. 9 августа Марта уступила Эмме в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Торонто.
В 4-м раунде американского мейджора Наварро сыграет против третьей ракетки мира Коко Гофф, которая ранее одолела еще одну представительницу Украины Элину Свитолину.
Таким образом, после вылета Свитолиной и Костюк у Украины не осталась ни одной представительницы в одиночном разряде US Open 2024.
Emma Navarro on the rise 📈 pic.twitter.com/CLSpBDL2qJ— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024
Same or different result than in Wimbledon? 🤔 pic.twitter.com/Xm4rT2ee7G— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024
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Таке враження, ніби надійшла команда "Досить, дівчинко. Награлася. Зливай." Розумію, звучить як маячня конспіролога, але все виглядало саме так.
Цю Наварро в 3му сеті потрібно було виносити. А Марта програла через власну нестабільність технічну, дивну тактику та одноманітність в своїй грі.
Подружка Елена-Габріела Русу суттєво підняла свій рівень завдяки своїй команді, тренеру. А Марта товчеться на одному і тому самому рівні як в болоті.
Наварро має великі шанси вибити Коко в очній зустрічі, на мій погляд.
Добре, що хоч боролася, а не як із Ігою.
І в результаті таки, як було прогнозовано два кола, і їх Марта пройшла б, і зігравши перед цим у Мексиці, де могла взяти, ще якісь 120 очок, і покривши програш третього кола тут.