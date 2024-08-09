Проиграла сет с 5:2. Костюк уступила 15-й ракетке на супертурнире в Торонто
Марта вылетела от Эммы Наварро в 1/8 финала тысячника в Канаде
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 20) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).
В 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла 15-й ракетке мира из США Эмме Наварро за 1 час и 40 минут.
WTA 1000 Торонто. Хард. 1/8 финала
Эмма Наварро (США) [8] – Марта Костюк (Украина) [11] – 7:5, 7:5
В первой партии Костюк побеждала со счетом 5:2, но проиграла 5 геймов подряд. Кроме того, в 9-м на подаче у Марты был сетбол, однако она не сумела его реализовать.
Это была первая встреча соперниц.
Наварро в четвертьфинале тысячника в Канаде встретится с лаки-лузером Тейлор Таунсенд (США, WTA 71). Таунсенд в противостоянии 3-го раунда выбила Алену Остапенко (Латвия, WTA 11) 6:2, 6:1.
Костюк во второй раз выступила в Торонто и впервые сыграла в 3-м раунде. На этих кортах она успела обыграть Татьяну Марию и Элину Свитолину.
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Сумно такі матчі програвати....
Тут 3 варіанти:
- або погана підготовка;
- або хороша гра суперниці;
- або так буває, це нормально, всі помиляються.
Загалом Марті потрібен глибокий, серйозний та детальний аналіз власної гри, особливо однотипних помилок та повторювань одних і тих самих проблем.
Емоційні гойдалки закінчаться як тільки прийде усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків власної гри.
Я помилилась .... тому, що суперниця супер зіграла, або я помилилася тому, що погано працюю над певним компонентом гри (подача, певний вид удару, чіткі комбінації, серйозний аналіз суперниці), або я помилилась тому, що граю в примітивну тактику, яка підходить суперниці.
Імхо, Марта та її команда або недостатньо, або погано готуються до конкретних суперниць по сітці (аналіз, тактика, адаптивність та гнучкість протягом матчу).
Помилки, це нормально. Якщо розуміти їх причини та працювати над ними.
Скажіть їй хтось, хай береться за гру!
🫣👎
.тільки демонів своїв внутрішних переможи.