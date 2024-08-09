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  4. Проиграла сет с 5:2. Костюк уступила 15-й ракетке на супертурнире в Торонто
WTA
09 августа 2024, 21:47 | Обновлено 09 августа 2024, 21:50
2928
22

Проиграла сет с 5:2. Костюк уступила 15-й ракетке на супертурнире в Торонто

Марта вылетела от Эммы Наварро в 1/8 финала тысячника в Канаде

09 августа 2024, 21:47 | Обновлено 09 августа 2024, 21:50
2928
22
Проиграла сет с 5:2. Костюк уступила 15-й ракетке на супертурнире в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 20) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

В 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла 15-й ракетке мира из США Эмме Наварро за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Торонто. Хард. 1/8 финала

Эмма Наварро (США) [8] – Марта Костюк (Украина) [11] – 7:5, 7:5

В первой партии Костюк побеждала со счетом 5:2, но проиграла 5 геймов подряд. Кроме того, в 9-м на подаче у Марты был сетбол, однако она не сумела его реализовать.

Это была первая встреча соперниц.

Наварро в четвертьфинале тысячника в Канаде встретится с лаки-лузером Тейлор Таунсенд (США, WTA 71). Таунсенд в противостоянии 3-го раунда выбила Алену Остапенко (Латвия, WTA 11) 6:2, 6:1.

Костюк во второй раз выступила в Торонто и впервые сыграла в 3-м раунде. На этих кортах она успела обыграть Татьяну Марию и Элину Свитолину.

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Эмма Наварро Марта Костюк WTA Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 22
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Santk86
Зачем нужно было обыгрывать Свитолину, что бы потом сливать игру непонятно кому. Элина такой Наваро некогдабы не проиграла, даже храмой. Нет у Марты характера, а в спорте без характера некуда.
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+12
Stanislav Matusevych
Ну все, Марта головний матч для себе на турнірі виграла і повернулася до себе звичної. А далі була Таунсенд і шанс вийти аж у півфінал...
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+11
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Alehandro
Дуже дивна гра від Марти. Постійно шла на якісь авантюри, непотрібні загострення при тому, що нічим не поступалася в довгих розіграшах. Як результат - купа помилок і поразка від суперниці, яку мала б проходити... але звісно ж у всьому винна Заневська, яка всю гру за шось від Марти вигрібала))
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+9
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Sashamar
Всі вчорашні радощі (для тих, хто радів) від перемоги Марти над Еліною йдуть на пси. Не факт, звичайно, що Еліна виграла б у Наварро, але, як на мене, вірогідність виграшу була вищою.
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+7
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Микола Захарченко
Психологія наше все , про першу подачу не хочеться й згадувати ...
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+7
Arctic
Характер у Марти є, але він кудись дівається , не має концентрації, зібраності протягом всього матчу...
Сумно такі матчі програвати....
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+7
C.Пеклов
психіка у Марти слабка,грає дуже непогано.Пишемо ми тут пишемо ,а все то саме,що треба зробити,щоб зміцніти психіку ?Гадаю без психолога не вдасться цю проблему вирішити.Як й в випадку з Даяною-був на АО тренер-психолог і Дая грала.як ніколи.А так прийдеться чекати,коли сама себе переборе..
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+2
Nick.Grabowski
Марті спокійніше потрібно реагувати на власні помилки.
Тут 3 варіанти:
- або погана підготовка;
- або хороша гра суперниці;
- або так буває, це нормально, всі помиляються. 
Загалом Марті потрібен глибокий, серйозний та детальний аналіз власної гри, особливо однотипних помилок та повторювань одних і тих самих проблем.
Емоційні гойдалки закінчаться як тільки прийде усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків власної гри.
Я помилилась .... тому, що суперниця супер зіграла, або я помилилася тому, що погано працюю над певним компонентом гри (подача, певний вид удару, чіткі комбінації, серйозний аналіз суперниці), або я помилилась тому, що граю в примітивну тактику, яка підходить суперниці.
Імхо, Марта та її команда або недостатньо, або погано готуються до конкретних суперниць по сітці (аналіз, тактика, адаптивність та гнучкість протягом матчу). 
Помилки, це нормально. Якщо розуміти їх причини та працювати над ними.
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+2
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kollekciy
Для Марти все класично, не подала на сет, занервувала, а Наварро на додачу, ще й у гру увійшла нарашті, от Марта і попливла. А потім, чудом могла зачипитися за гру, але удача була таки на боці Наварро. Загалом сьогодні Марта всю гру грала явно гірше за попередню. Виграти у Еліни дуже мотивувало її.    
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+2
Vlad Holl
Поки будуть такі перепади в настрої , то ніколи Марта не побачить перемог в серйозних турнірах , так і буде бовтатись між першим і третім колом . От цікаво ,що у неї там вимикається коли ВІСІМ геймів підряд віддає абсолютно посередній тенісістці?  У цієї Наварро  ні подачі , ні якоїсь потужної гри , але Марта з її настроями виявилася для неї цукерочкою.
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+2
Arctic
Талант є, але Марта не хоче далі вдосконалюватись і покращувати свою гру!
Скажіть їй хтось, хай береться за гру! 
🫣👎
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+2
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KirTheKing
нам пока по рангу не положено выигрывать у американок. вынесла Элина на олимпиаде никчемную тушу под названием пегула, сразу ответочка прилетела от масонов - скрестили во 2 круге двух топовых украинок, чтобы знали свое место.. и вишенка на торте, поставили заслон в 3 круге в виде точно такой же американской никчемы (хоть и покрасивее и по элегантнее, стильную наварро из нью-йорка). и эта канитель тянется и тянется еще со времен сестер вильямс, и конца и края этой канители нет..
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0
uhim7
Марта,повірь,все буде добре!
.тільки демонів своїв внутрішних переможи.
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-1
ТвояМамка
Для неё это норма)
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-2
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