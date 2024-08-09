Проиграла сет с 5:2. Костюк уступила 15-й ракетке на супертурнире в Торонто

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 20) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

В 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла 15-й ракетке мира из США Эмме Наварро за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Торонто. Хард. 1/8 финала

Эмма Наварро (США) [8] – Марта Костюк (Украина) [11] – 7:5, 7:5

В первой партии Костюк побеждала со счетом 5:2, но проиграла 5 геймов подряд. Кроме того, в 9-м на подаче у Марты был сетбол, однако она не сумела его реализовать.

Это была первая встреча соперниц.

Наварро в четвертьфинале тысячника в Канаде встретится с лаки-лузером Тейлор Таунсенд (США, WTA 71). Таунсенд в противостоянии 3-го раунда выбила Алену Остапенко (Латвия, WTA 11) 6:2, 6:1.

Костюк во второй раз выступила в Торонто и впервые сыграла в 3-м раунде. На этих кортах она успела обыграть Татьяну Марию и Элину Свитолину.