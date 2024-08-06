Костюк стартовала с легкой победы в Торонто и ждет выигрыша Свитолиной
Марта подтвердила статус фаворитки в матче с Татьяной Марией
Украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).
В первом раунде основы 11-я сеяная украинка переиграла Татьяну Марию из Германии (№67 WTA).
Торонто. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 6:0, 6:2
Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Шелби Роджерс (№379 WTA) или Элины Свитолиной (№34 WTA).
На прошлой неделе Марта дошла до 1/4 финала на Олимпийском теннисном турнире в Париже. Разница во времени между городами составляет 6 часов.
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