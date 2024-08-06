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  4. Костюк стартовала с легкой победы в Торонто и ждет выигрыша Свитолиной
WTA
06 августа 2024, 19:34 | Обновлено 06 августа 2024, 19:43
2138
12

Костюк стартовала с легкой победы в Торонто и ждет выигрыша Свитолиной

Марта подтвердила статус фаворитки в матче с Татьяной Марией

06 августа 2024, 19:34 | Обновлено 06 августа 2024, 19:43
2138
12
Костюк стартовала с легкой победы в Торонто и ждет выигрыша Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

В первом раунде основы 11-я сеяная украинка переиграла Татьяну Марию из Германии (№67 WTA).

Торонто. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 6:0, 6:2

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Шелби Роджерс (№379 WTA) или Элины Свитолиной (№34 WTA).

На прошлой неделе Марта дошла до 1/4 финала на Олимпийском теннисном турнире в Париже. Разница во времени между городами составляет 6 часов.

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WTA Торонто Марта Костюк Татьяна Мария
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 12
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C.Пеклов
Молодець,спокійно,впевнено,ось так би завжди!
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+3
kollekciy
Марту з перемогою. Хороша якість гри з Олімпіади на щастя покищо зберігається у Марти. Шанс отримати реванш у Еліни Марта чикає з 15 років. Можлива перемога Марти дуже важлива для неї. По перше стати рідкісною українкою, яка виграла у Еліни, а по друге підтвердити статус першої ракетки.  
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+2
introvert
Не хочу зустрічі між Еліною та Мартою, не на такій ранній стадії. Чесно, краще б одна з них знялась.
Пояснюю, чому не хочу (окрім того, що вболіваю за обох). Обидві в хорошій формі, переможниця, швидше за все, витратить багато сил, яких може забракнути на наступних стадіях.
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+2
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Sergiy20
Легко і невимушено! Молодець!
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+1
Stanislav Matusevych
Без питань. І тепер дуже хочеться подивитися українське дербі. Шкода, що уже у другому колі хтось вилетить, але все одно подивитися хочеться)
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+1
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introvert
Коли гра як розминка. Не допоміг дощ німкені відтягнути неминуче.
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+1
Олександр Науменко
Марта перша тільки на поточний момент. До справжньої першої їй ще рости і рости.
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-2
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