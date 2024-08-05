Обидные поражения украинок, битва Джоковича и Алькараса, дикий успех Китая

С 27 июля по 4 августа состоялся теннисный турнир на летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Соревнования были сыграны на кортах Ролан Гаррос, хотя покрытие и не было таким идеальным, как на Открытом чемпионате Франции. На ОИ были представлены теннисисты из 40 стран, а также разыграно пять комплектов медалей.

Перед началом не обошлось без снятий, многие спортсмены решили поберечь здоровье перед личными турнирами, кто-то выбрал альтернативу в виде турнира ATP/WTA 500 в Вашингтоне, где можно было разжиться очками и призовыми.

Мужской одиночный разряд

Финал

Новак Джокович [1] – Карлос Алькарас [2] – 7:6(3), 7:6(2)

Матч за 3-е место

Лоренцо Музетти [11] – Феликс Оже-Альяссим [13] – 6:4, 1:6, 6:3

В мужском одиночном разряде на ОИ состоялся самый ожидаемый финал для болельщиков и букмекеров, в битве за золотую медаль сразились два первых номера посева. Эпическая двухсетовая битва продолжалась почти три часа, Алькарас был побежден на тай-брейках.



Джокович с пятой попытки все же выиграл золотую медаль Олимпийских игр, теперь он оформил карьерный Golden Slam. У мужчин это удавалось только Рафаэлю Надалю и Андре Агасси. Что интересно, серб выиграл первый турнир в текущем сезоне и 99-й в карьере. Также 37-летний Новак стал самым возрастным обладателем теннисного «золота» на Олимпиадах в одиночном разряде с момента возвращения этого вида спорта на Игры в 1988 году.

В матче за третье место Лоренцо Музетти оказался сильнее канадца Феликс Оже-Альяссим, тем самым выиграв для Италии вторую в истории медаль на теннисном турнире. 100 лет назад в Париже Умберто де Морпурго также взял «бронзу». Спойлер: эта медаль оказалась для итальянцев не единственной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алькарас, Джокович, Музетти

Женский одиночный разряд

Финал

Чжэн Циньвень [6] – Донна Векич [13] – 6:2, 6:3

Матч за 3-е место

Ига Свёнтек [1] – Анна-Каролина Шмидлова – 6:2, 6:1

В женском «золотом» матче сыграли не самые явные фаворитки, но и не совсем случайные люди. Чжэн Циньвень добыла первую в историю золотую награду для Китая и вообще всей Азии в одиночном разряде олимпийского турнира. Главная фаворитка Ига Свёнтек довольствовалась лишь «бронзой», одолев неожиданную полуфиналистку Анну-Каролину Шмидлову из Словакии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Векич, Чжэн, Свёнтек

Украинки остались без медалей, болельщики – без эмоций

Практически сильнейшим составом выступили на Играх в Париже и украинские теннисистки. В одиночном разряде мы выставили четырех наших лучших спортсменок, но на корт смогли выйти только три из них. Неприятность постигла Ангелину Калинину, которая заболела уже в Париже. Дело в том, что она должна была играть первым запуском в субботу, а старт соревнований несколько раз переносился из-за дождя. В результате Ангелина с 10:00 восемь часов ожидала своего старта, который так и не состоялся. На следующей день Калинина проснулась с температурой и отказалась играть. Самая большая проблема случилась из-за неудачной коммуникации, когда в официальном сообщении было сказано, что украинка снялась из-за «боли в горле». Конечно же, это не на шутку рассердило большинство болельщиков, которые посчитали, что их держат за дураков. Все же нужно учесть, что матч в теннисе в среднем играют около 1,5 часа, а на грунте еще больше. Выходить на корт с температурой в первом круге – не лучшее решение.

Худшая стартовая жеребьевка была у нашей первой ракетки Марты Костюк, но перед началом турнира снялась представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая в последнее время показывала отличные результаты. В итоге украинке выпало играть против Лулу Сан из Новой Зеландии, которая до этого стала сенсацией Уимблдона-2024, оказавшись в числе восьми сильнейших. Но на глине Марта чувствовала себя увереннее и заслуженно победила, хотя начало встречи не обещало ничего хорошего. Далее у Костюк открывалась неплохая сетка, и она этим почти воспользовалась. Сначала была победа над француженкой Кларой Бюрель, после чего тяжелый матч с восьмой ракеткой мира Марией Саккари. Смотреть на это было тяжело, особенно в конце, но Марта все же пробилась в 1/4 финала. После почти трехчасовой битвы с гречанкой у Костюк не осталось сил на парный разряд, это было ожидаемо.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Моментом истины должен был стать поединок против хорватки Донны Векич, которая также успешно отыграла недавно на Уимблдоне (1/2 финала). Костюк ужасно начала поединок, но даже при отрицательном счете в первом сете было заметно, что хорватка быстро начала уставать. Костюк сравняла счет во второй партии, порадовала болельщиков танцем и всем казалось, что именно она должна выходить в полуфинал на Шмидлову. В финальной партии Векич картинно страдала, но нашла дополнительные силы и мотивацию. Она була лучшей в концовке и могла завершать в 10-м или 12-м гейме. Марта выстояла и перевела на тай-брейк, где вела 4:0, 5:2 и первой дошла до матчбола. К сожалению, после счета 6:5 украинка отдала обе свои подачи и далее лишь несколько раз отсрочила свое поражение. В общем, получился матч, после которого случилось эмоциональное истощение и резко захотелось выпрыгнуть в окно. Из последнего что-то похожее было после поединка Свитолиной против Соболенко в Риме, где у Элины было 3 матчбола. Учитывая вылет Крейчиковой и проигрыш Свёнтек в полуфинале, Костюк после потенциальной победы над Векич реально претендовала бы даже на золотую медаль. Из-за осознания этого факта становится еще хуже.

Турнирный путь Марты Костюк [12]

✅ 1/32 финала – Лулу Сан [Alt] (6:4, 6:3)

✅ 1/16 финала – Клара Бюрель (7:6, 6:2)

✅ 1/8 финала – Мария Саккари [7] (4:6, 7:6, 6:4)

❌ 1/4 финала – Донна Векич [12] (4:6, 6:2, 6:7)

Что касается Свитолиной, то у нее получилась разминка на старте в поединке против японки Моюки Утидзимы, а дальше стало сложно. Во втором раунде Элина вышла на корт против Джессики Пегулы. В большинстве своем американки не очень большие фанатки красного грунта, тем более такого качества, поэтому шансы на победу были хорошие. В первой партии Элина искала свою игру, и со временем ее нашла. Во втором сете украинка сыграла лучше практически на всех важных мячах, и благодаря этому переломила ход встречи. Жаль, что не удалось выиграть в двух сетах, ведь на следующий день предстояла встреча с действующей чемпионкой Уимблдона Барборой Крейчиковой. На грунте это уже соперник совсем другого уровня, и здесь нужно было отдать себя всю для победы и при этом надеяться, что усталость у Барборы превысит определенный порог, после которого она не сможет держать свой высокий уровень. К большому сожалению, именно этот матч чешка еще смогла отыграть хорошо, хоть украинка и выиграла в сумме на 4 очка больше. В концовке встречи именно Элине не удалось найти скрытые резервы, а соперница очень грамотно использовала разные тактические уловки, чтобы сбить Элину с ритма. Для Крейчиковой этот матч стал такой себе пирровой победой. В 1/4 финала она неожиданно легко отдала матч более свежей Шмидловой, а в парном разряде не смогла защитить «золото» Токио-2020, сенсационно уступив в дуэте с Синяковой «нейтралкам».

Турнирный путь Элины Свитолиной

✅ 1/32 финала – Моюка Утидзима (6:2, 6:1)

✅ 1/16 финала – Джессика Пегула [5] (4:6, 6:1, 6:3)

❌ 1/8 финала – Барбора Крейчикова [9] (6:7, 6:2, 4:6)

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Третьей украинкой в одиночном разряде была Даяна Ястремская. Сетка у нее была не самая удачная, потому что нужно было начинать с двумя грунтовыми специалистками. И если с Лаурой Пигосси из Бразилии удалось справиться после нервов в первой партии, то Камила Осорио из Колумбии уже оказалась сильнее. На самом деле, ничего удивительного в этой победе Осорио нет, в первом круге она остановила латвийку Алену Остапенко. А если теннисистка нашла чем обыграть Остапенко, то будьте уверены на 100%, что она знает, как обыгрывать и Ястремскую. Больше всего жаль, что снова не удалось использовать потенциал дуэта Костюк/Ястремская, но как-то изменить эту ситуацию было сложно. Разве что развести сестер Киченок по дуэтам с Даяной и Мартой. Но так мы могли иметь сразу два снятия с парного разряда, если бы у Ястремской чуть лучше пошло в одиночке.

Турнирный путь Даяны Ястремской

✅ 1/32 финала – Лаура Пигосси (3:6, 7:5, 6:0)

❌ 1/16 финала – Камила Осорио (6:7, 4:6)

Турнирный путь пары Марта Костюк / Даяна Ястремская [7]

✅ 1/16 финала – Магда Линетт / Алисия Росольска (6:4, 6:1)

❌ 1/8 финала – Се Шувэй / Цао Цзяи (техническое поражение)

Сестры Киченок приехали на третью Олимпиаду и получили неплохую сетку со сложным матчем против американской пары Коллинс / Кравчик во втором раунде. На старте удалось переиграть китайский дуэт Ван Синьюй / Чжэн Сайсай, а во встрече с американками повезло с тем, что Коллинс была травмированной после одиночного матча и не смогла отыграть на 100%. В 1/4 финала перспективы против восьмых сеяных испанок Букши и Сорррибес Тормо также были неплохие. Более того, украинки вели на чемпионском тай-брейке 7:3, выиграв ШЕСТЬ очков подряд, но сумели растерять это преимущество, сделав при этом две двойные ошибки. Это сложно принять, особенно после проигрыша Костюк. Дальше испанки без шансов отлетели от «нейтральной» пары Андреева / Шнайдер, но все же взяли медаль.

Турнирный путь пары Людмила Киченок / Надежда Киченок

✅ 1/16 финала – Ван Синьюй / Чжэн Сайсай (6:1, 6:4)

✅ 1/8 финала – Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик (3:6, 6:4, 10-7)

❌ 1/4 финала – Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо (3:6, 6:2, 10-12)

Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила и Надежда Киченок

Скандалы с американками

Сразу три американские теннисистки отметились в скандальных ситуациях во время Олимпиады. Коко Гофф, которая держала флаг США во время церемонии открытия, в третьем раунде теннисного турнира уступила будущей медалистке Донне Векич. Во втором сете у Коко возник конфликт с судьей. В одном из розыгрышей линейный крикнул аут на удар Векич, и Гофф отбила мяч в сетку. Судья на вышке скорректировал решение линейного, посчитав, что крик линейного не был помехой для американки. В итоге дошло до слез, подобная ситуация случилась с Коко не впервые. Во время Ролан Гаррос 2024 было что-то похожее в полуфинале против Иги Свёнтек. Что интересно, зрители поддержали американку и освистали Векич на подаче.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Второй в «скандальном» списке стала Эмма Наварро. В третьем раунде она проиграла еще одной будущей обладательнице медали Чжэн Циньвень, не реализовав матчбол и не подав на матч при счете 5:4 во второй партии. После поединка Эмма высказала оппонентке у сетки все, что она про нее думает, а также заявила журналистам, что трудно играть с соперницей, которую она не уважает. Китаянку попросили отреагировать на этот эпизод, на что она сказала следующее: «Все, что я знаю, это то, что я в четвертьфинале Олимпиады. А где она, я не знаю».

Даниэль Коллинс осталась очень недовольной после матча с Игой Свёнтек. По ходу матча американка жаловалась на манипуляции со стороны польки, а также на то, что Ига затягивала время. После снятия Даниэль в третьем сете Свёнтек попыталась поддержать ее, но Коллинс это не оценила. Позже американка призналась, что сказала сопернице, что не нужно притворяться и неискренне реагировать на ее травму.

Прощание Маррея, последняя Олимпиада Надаля и Кербер

Энди Маррей уже довольно давно заявил, что этот сезон станет для него последним. Вопрос был в том, сколько турниров он еще сможет отыграть. После травмы на турнире в Лондоне и последующей операции на спине по удалению кисты позвоночника Энди не играл одиночных матчей, но выступил в парном разряде на Уимблдоне. В Париже в дуэте с Дэном Эвансом удалось дойти до 1/4 финала. На этом успешная 19-летняя карьера двукратного чемпиона Олимпийских игр завершилась.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Рафаэль Надаль пропустил Уимблдон, чтобы сыграть на Олимпиаде на грунтовых кортах Парижа. До последнего дня не было уверенности, сможет ли он вообще выступить. Но Рафа все же вышел на корт в обоих разрядах. В одиночном сумел выйти во второй круг, где его остановил Новак Джокович. Наверное, это был самый неравный матч в истории противостояний этих двух легенд. Честно говоря, хотелось бы, что этого поединка вообще не было. В парном разряде Надаль собирал полные стадионы в дуэте с Карлосом Алькарасом, этот тандем дошел до 1/4 финала, где уступил будущим серебряным призерам.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Анжелик Кербер также сыграла свой последний турнир, выдав шикарное выступление в Париже. Немка начала с победы над экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой, после чего выбила румынку Жаклин Кристиан и Лейлу Фернандес из Канады. Остановила победную поступь Кербер на тай-брейке третьего только будущая чемпионка.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

Мужской парный разряд

Финал

Мэттью Эбден / Джон Пирc – Остин Крайчек / Раджив Рам [4] – 6:7(6), 7:6(1), 10-8

Матч за 3-е место

Тэйлор Фритц / Томми Пол [3] – Томаш Махач / Адам Павлашек – 6:3, 6:4

Для Мэттью Эбдена Олимпиада началась с разгромного поражения в одиночном разряде, он сумел взять лишь один гейм в поединке с Джоковичем. В этом нет ничего удивительного, ведь австралиец не играл одиночки с 2022 года. Но в парном разряде это третья ракетка мира, поэтому успех в дуэте с Джоном Пирcом не случайный, тем более что Пирс брал «бронзу» в миксте на Играх в Токио.

Getty Images/Global Images Ukraine

Женский парный разряд

Финал

Сара Эррани / Жасмин Паолини [3] – Мирра Андреева / Диана Шнайдер – 2:6, 6:1, 10-7



Матч за 3-е место

Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо [8] – Каролина Мухова / Линда Носкова – 6:2, 6:2

Паолини и Эррани принесли Италии первую золотую медаль Олимпийских игр и спасли теннис, хотя в идеале играть они должны были против Крейчиковой и Синяковой. Эррани, как и Джокович, оформила карьерный Grand Slam, но в парном разряде. Она выиграла Ролан Гаррос 2012, US Open 2012, Australian Open 2013 и 2014, а также Уимблдон-2014 в дуэте с Робертой Винчи.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эррани и Паолини

Смешанный парный разряд

Финал

Томаш Махач / Катерина Синякова – Чжан Чжичжэнь / Ван Синьюй – 6:2, 5:7, 10-8

Матч за третье место

Габриэла Дабровски / Феликс Оже-Альяссим – Деми Схюрс / Уэсли Колхоф – 6:3, 7:6(2)

Синякова не смогла взойти на пьедестал с Крейчиковой, но взяла награду вместе с Томашем Махачем. История немного запутанная, ведь они встречались с 2020-го, но несколько недель назад объявили о расставании. Тем не менее, после завоевания золотой медали Катерина и Томаш обнялись и поцеловались. Журналисты так и не добились прямого ответа на пресс-конференции, воссоединилась ли пара. Спортсмены решили сохранить интригу в этом вопросе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Синякова и Махач

Феликс Оже-Альяссим имел две попытки выиграть бронзу и первую успешно реализовал в дуэте с Габриэлой Дабровски. Это была вторая олимпийская медаль в истории Канады. В 2020-м канадцы выиграли соревнования в парном мужском разряда.

Медалисты

Дисциплина Золото Серебро Бронза Мужской одиночный разряд Новак Джокович Карлос Алькарас Лоренцо Музетти Женский одиночный разряд Чжэн Циньвень Донна Векич Ига Свёнтек Мужской парный разряд Австралия

Мэтью Эбден

Джон Пирс США

Остин Крайчек

Раджив Рам США

Тэйлор Фритц

Томми Пол Женский парный разряд Италия

Сара Эррани

Жасмин Паолини Мирра Андреева

Диана Шнайдер Испания

Кристина Букша

Сара Соррибес Тормо Смешанный парный разряд Чехия

Катерина Синякова

Томаш Махач Китай

Ван Синьюй

Чжан Чжичжэнь Канада

Феликс Оже-Альяссим

Габриэла Дабровски

Медальный зачет

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 1 1 0 2 2 Италия 1 0 1 2 3 Австралия 1 0 0 1 Чехия 1 0 0 1 Сербия 1 0 0 1 6 Испания 0 1 1 2 США 0 1 1 2 8 Хорватия 0 1 0 1 9 Канада 0 0 1 1 Польша 0 0 1 1 Всего 5 4* 5 14

* еще одна медаль у индивидуальных нейтральных спортсменов