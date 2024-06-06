ВИДЕО. Коко Гофф заплакала после спора с судьей в полуфинале Ролан Гаррос

Американка Коко Гофф (№3 WTA) осталась недовольна решением судьи в матче 1/2 финала Открытом чемпионате Франции против первой ракетки мира Ига Свёнтек – 2:6, 4:6.

При счете 2:6, 2:1, 0:15 линейный крикнут аут во время подачи Иги, но судья на вышке Орели Торт изменила решение и отдала очко Свёнтек, потому что Гофф приняла в аут.

В споре с судьей Коко утверждала, что ударила по мячу после того, как был объявлен аут на линии, что именно крик линейного ей помешал. Судья с этим не согласилась.

После спора с судьей Гофф отошла и заплакала, но в итоге именно в этом гейме сделала брейк.



Орели Торт