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  4. ВИДЕО. Коко Гофф заплакала после спора с судьей в полуфинале Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
06 июня 2024, 17:30 | Обновлено 06 июня 2024, 17:50
1432
0

ВИДЕО. Коко Гофф заплакала после спора с судьей в полуфинале Ролан Гаррос

Американка не согласилась с решением Орели Торт

06 июня 2024, 17:30 | Обновлено 06 июня 2024, 17:50
1432
0
ВИДЕО. Коко Гофф заплакала после спора с судьей в полуфинале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Американка Коко Гофф (№3 WTA) осталась недовольна решением судьи в матче 1/2 финала Открытом чемпионате Франции против первой ракетки мира Ига Свёнтек – 2:6, 4:6.

При счете 2:6, 2:1, 0:15 линейный крикнут аут во время подачи Иги, но судья на вышке Орели Торт изменила решение и отдала очко Свёнтек, потому что Гофф приняла в аут.

В споре с судьей Коко утверждала, что ударила по мячу после того, как был объявлен аут на линии, что именно крик линейного ей помешал. Судья с этим не согласилась.

После спора с судьей Гофф отошла и заплакала, но в итоге именно в этом гейме сделала брейк.


Орели Торт

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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