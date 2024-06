Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос в женском одиночном разряде

Первая ракетка мира Ига Свёнтек успешно продолжает защиту титула на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/2 финала полька оказалась сильнее американки Коко Гофф (№3 WTA).

Ролан Гаррос. 1/2 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Коко Гофф (США) – 6:2, 6:4

Это была 12-я встреча теннисисток, полька проиграла один раз.

Для Иги это была 20-я подряд победа на грунтовом мейджоре. Она выигрывала здесь титула трижды (2020, 2022, 2023).

Ига – третья женщина, которой удалось выйти в 3 финала Ролан Гаррос подряд с 2000 года. Также она втора самая молодая женщина, вышедшая в 4 финала Ролан Гаррос. Штеффи Граф сделала это в 20 лет.

В финале победительница матча сыграет с Жасмин Паолини (№15 WTA) или Миррой Андреевой (№38 WTA).

One win away from the three-peat 🗣#RolandGarros pic.twitter.com/blolSgUuDu