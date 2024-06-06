Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос в женском одиночном разряде
Ига Свёнтек одержала 11 победу в 12 матчах над Коко Гофф
Первая ракетка мира Ига Свёнтек успешно продолжает защиту титула на Открытом чемпионате Франции.
В матче 1/2 финала полька оказалась сильнее американки Коко Гофф (№3 WTA).
Ролан Гаррос. 1/2 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Коко Гофф (США) – 6:2, 6:4
Это была 12-я встреча теннисисток, полька проиграла один раз.
Для Иги это была 20-я подряд победа на грунтовом мейджоре. Она выигрывала здесь титула трижды (2020, 2022, 2023).
Ига – третья женщина, которой удалось выйти в 3 финала Ролан Гаррос подряд с 2000 года. Также она втора самая молодая женщина, вышедшая в 4 финала Ролан Гаррос. Штеффи Граф сделала это в 20 лет.
В финале победительница матча сыграет с Жасмин Паолини (№15 WTA) или Миррой Андреевой (№38 WTA).
One win away from the three-peat 🗣#RolandGarros pic.twitter.com/blolSgUuDu— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2024
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