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Ролан Гаррос
06 июня 2024, 17:47 | Обновлено 06 июня 2024, 18:30
2104
1

Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос в женском одиночном разряде

Ига Свёнтек одержала 11 победу в 12 матчах над Коко Гофф

06 июня 2024, 17:47 | Обновлено 06 июня 2024, 18:30
2104
1
Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос в женском одиночном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек успешно продолжает защиту титула на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/2 финала полька оказалась сильнее американки Коко Гофф (№3 WTA).

Ролан Гаррос. 1/2 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Коко Гофф (США) – 6:2, 6:4

Это была 12-я встреча теннисисток, полька проиграла один раз.

Для Иги это была 20-я подряд победа на грунтовом мейджоре. Она выигрывала здесь титула трижды (2020, 2022, 2023).

Ига – третья женщина, которой удалось выйти в 3 финала Ролан Гаррос подряд с 2000 года. Также она втора самая молодая женщина, вышедшая в 4 финала Ролан Гаррос. Штеффи Граф сделала это в 20 лет.

В финале победительница матча сыграет с Жасмин Паолини (№15 WTA) или Миррой Андреевой (№38 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
Матч не бачив , але статистики цікава. Зачасту, в їх матчах від захисту грала саме Коко, а тут 27 проти 10 віннерів на користь американки. Видно, Іга ставила ,що морально задавить Корі, що й відбулось.
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