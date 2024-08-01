ВИДЕО. Зажигательные танцы Костюк в четвертьфинале Олимпийских игр 2024

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже, проиграв Донне Векич в 1/4 финала.

Встреча завершилась в трех сетах за 2 часа и 59 минут со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:8) в пользу хорватки.

После выигранной второй партии Костюк под музыку решила потанцевать прямо на корте.

Для Марты это была дебютная Олимпиада.

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