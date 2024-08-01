Теннис01 августа 2024, 02:01 |
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ВИДЕО. Зажигательные танцы Костюк в четвертьфинале Олимпийских игр 2024
Марта решила потанцевать после выигранного второго сета в матче против Донны Векич
01 августа 2024, 02:01 |
235
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Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже, проиграв Донне Векич в 1/4 финала.
Встреча завершилась в трех сетах за 2 часа и 59 минут со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:8) в пользу хорватки.
После выигранной второй партии Костюк под музыку решила потанцевать прямо на корте.
Для Марты это была дебютная Олимпиада.
ВИДЕО. Зажигательные танцы Костюк в четвертьфинале Олимпийских игр 2024
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