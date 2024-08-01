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  4. ВИДЕО. Зажигательные танцы Костюк в четвертьфинале Олимпийских игр 2024
Теннис
01 августа 2024, 02:01 |
235
0

ВИДЕО. Зажигательные танцы Костюк в четвертьфинале Олимпийских игр 2024

Марта решила потанцевать после выигранного второго сета в матче против Донны Векич

01 августа 2024, 02:01 |
235
0
ВИДЕО. Зажигательные танцы Костюк в четвертьфинале Олимпийских игр 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже, проиграв Донне Векич в 1/4 финала.

Встреча завершилась в трех сетах за 2 часа и 59 минут со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:8) в пользу хорватки.

После выигранной второй партии Костюк под музыку решила потанцевать прямо на корте.

Для Марты это была дебютная Олимпиада.

ВИДЕО. Зажигательные танцы Костюк в четвертьфинале Олимпийских игр 2024

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видео танцы Донна Векич Марта Костюк Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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