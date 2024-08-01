Проиграла в матче-триллере. Костюк не сумела выйти в полуфинал Олимпиады

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) не сумела пробиться в полуфинал Олимпийских игр 2024 в Париже.

В 1/4 финала украинка в трех сетах уступила представительнице Хорватии и полуфиналистке Уимблдона-2024 Донне Векич, которая занимает 21-е место в рейтинге WTA.

Олимпийские игры 2024. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [12] – Донна Векич (Хорватия) [13] – 4:6, 6:2, 6:7 (8:10)

В первой партии украинка была близка к камбеку со счета 1:5, но при 4:5 не сумела сделать брейк. На старте второй партии Векич повела 2:0, но Марта выиграла 6 геймов подряд и перевела встречу в 3-й сет.

В 10-м гейме третьего сета у Векич был матчбол на подаче, но Донна сделала двойную ошибку, а потом Марта брейканула хорватку. 11-й гейм Костюк проиграла, но и Донна не сумела подать на матч, хотя снова имела матч-поинт.

К сожалению, на тай-брейке Костюк упустила преимущество с 5:2. Кроме того, у Марты был матчбол на при 6:5 на подаче.

Это был второй очный поединок соперниц. 30 мая Донна одолела Марту во 2-м раунде Ролан Гаррос 2024 7:5, 6:4.

Костюк впервые выступила на Олимпийских играх. На своей дебютной Олимпиаде Марта Костюк успела переиграть Лулу Сан, Клару Бюрель и Марию Саккари.

Векич в полуфинале встретится с 67-й ракеткой мира Анной Каролиной Шмидловой. Ранее представительница Словакии неожиданно обыграла Барбору Крейчикову.

На ОИ в столице Франции из украинских теннисисток продолжают выступления Людмила и Надежда Киченок . Сестры в 1/8 финала ранее закрыли американок Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик.

Фотогалерея матча Марта Костюк – Донна Векич