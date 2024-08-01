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Теннис
01 августа 2024, 01:19 | Обновлено 01 августа 2024, 01:42
2840
60

Проиграла в матче-триллере. Костюк не сумела выйти в полуфинал Олимпиады

Марта в трех сетах уступила Донне в четвертьфинале Олимпийских игр 2024

01 августа 2024, 01:19 | Обновлено 01 августа 2024, 01:42
2840
60
Проиграла в матче-триллере. Костюк не сумела выйти в полуфинал Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) не сумела пробиться в полуфинал Олимпийских игр 2024 в Париже.

В 1/4 финала украинка в трех сетах уступила представительнице Хорватии и полуфиналистке Уимблдона-2024 Донне Векич, которая занимает 21-е место в рейтинге WTA.

Олимпийские игры 2024. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [12] – Донна Векич (Хорватия) [13] – 4:6, 6:2, 6:7 (8:10)

В первой партии украинка была близка к камбеку со счета 1:5, но при 4:5 не сумела сделать брейк. На старте второй партии Векич повела 2:0, но Марта выиграла 6 геймов подряд и перевела встречу в 3-й сет.

В 10-м гейме третьего сета у Векич был матчбол на подаче, но Донна сделала двойную ошибку, а потом Марта брейканула хорватку. 11-й гейм Костюк проиграла, но и Донна не сумела подать на матч, хотя снова имела матч-поинт.

К сожалению, на тай-брейке Костюк упустила преимущество с 5:2. Кроме того, у Марты был матчбол на при 6:5 на подаче.

Это был второй очный поединок соперниц. 30 мая Донна одолела Марту во 2-м раунде Ролан Гаррос 2024 7:5, 6:4.

Костюк впервые выступила на Олимпийских играх. На своей дебютной Олимпиаде Марта Костюк успела переиграть Лулу Сан, Клару Бюрель и Марию Саккари.

Векич в полуфинале встретится с 67-й ракеткой мира Анной Каролиной Шмидловой. Ранее представительница Словакии неожиданно обыграла Барбору Крейчикову.

На ОИ в столице Франции из украинских теннисисток продолжают выступления Людмила и Надежда Киченок . Сестры в 1/8 финала ранее закрыли американок Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик.

Фотогалерея матча Марта Костюк – Донна Векич

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теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024 Марта Костюк Донна Векич фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 60
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.gamliy
Емоційно просто вигорів...
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+15
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Raien
Епічний матч. Нехай хейтери, котрі нічого в житті не досягли, йдуть лісом. Марта велика молодець, грали дві рівні тенісистки. Нажаль, подача як завжди зарішала. Треба працювати далі.
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+12
Nick.Grabowski
Марта молодчинка. Класний теніс. Але треба подача стабільна. Бо це ж .... просто жах. Стільки підігравати суперниці на 2й подачі.
Загалом це було супер видовище + якісний теніс.
Векіч та Марта зіграли крутий матч. 
Виграти могла кожна. У Векіч більше досвіду + подача. Тому вона виграла. 
Марта, дякую велике за чудовий турнір. 
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+11
Disiny7
Включатися потрібно з першого гейму. Але ж, насправді, головна вага Марти це стабільність на подачі. Героїчно боротися на подачі суперниці - це звісно добре, але... 
Прийдіть вже хто-небудь на допомогу цій дівчині з шаленим потенціалом, бо це вже на межі розуміння
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+10
Vlad Holl
Тай- брейк був за Мартою , але як завжди треба зробити пару дитячих помилок і все перевернулося на користь суперниці. 5-2 , твої 2 подачі , роби хоча б 6- 3 , так ні 5- 4.  А так близько було до медалі. По грі Марта добавила і це замітно.
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+10
introvert
Марта бійчиня, дорікнути їй язик не повернеться. Але хорватка просто неймовірна - як вона зібралась на тайбрейку, це просто матеріал для тенісних підручників. Все з першої подачі, все в корт. А Марта в найвідповідальніший момент першу подачу загубила - от і вся різниця.
Шкода, але нічого не вдієш. Нам не звикати.
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+10
C.Пеклов
Неймовірний матч!Так,зовсім трохи не повезло.Але як же Марта боролася!Молодець!
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+9
andre_lui
Краще дивитися футбол. Я тут ледь не посивів. А як ім. Чудовий матч від обох. Обидві заслуговували на перемогу. Шкода, що Марта не пройшла далі, але вона супер!
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+8
Arctic
Дурна олімпіада, поки одні розчарування ( крім Олі Харлан) , часто якесь відчуття безвідповідальності спортсменів 
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+7
Андрій Заліщук
окреме дякую за перемогу над Саккарі
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+7
Cityzen83
Ох шикарний матч. Дякую Марта! Просто тут вже як рулетка- кому пощастить.
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Vik_77
Скільки шансів дала Векіч закрити тай брейк... 4:0 вела. Ну як же так...?
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
Alehandro
Удар в сітку за рахунку 7:7 Марті сьогодні буде усю ніч снитися... Кінцівка другого сету далася занадто легко - трошки зарано повірила в перемогу... Ці танці в перерві... Але, в цілому, Марта молодець. Грала добре. І психика трошки наче нормалізується
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+6
introvert
В півфіналі буду вболівати за Шмідлову. Донна хоч і гладіаторка в спідниці, але як особистість завжди мене дратувала. Звісно, хорватка буде фавориткою, але жіночий теніс на ОІ знав ще й не такі дива. Може, настав час нової Моніки Пуіг?)
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+5
pytlak1990
Я думаю у більшості відчуття розчарування та пустоти! Ну чому? Світоліна і Костюк ! Чому? Чому майже завжди Українці програють у таких трилерах. Прокляття якесь!
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Тарас Дубук
Коментатор під.ар гнойний, нахєра при брейку 5-2 казать ще 1 і всьо, побєда Марти в кармані? Тільки накаркав.
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+5
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IRON
На жаль... Десь поспіх, десь нерви... Хорватка вміло збивала темп, відновлюючи сили в численних паузах... Відіграти стільки матчболів, вести на тайбрейку 4:0 і... Гіркий, але досвід (((
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+5
Arctic
Тренувати подачу, бо через неї і програє
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+5
studen_t529
Епічний  матч! Марта молодець! 
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+4
Alehandro
Писаки, ви шо, на приколі?! За рахунку 6:6 на тай-брейку виклали новину, шо Марта пройшла далі! Наркомани, бл...
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+4
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