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Теннис
31 июля 2024, 23:50 | Обновлено 31 июля 2024, 23:55
2979
7

Коллинс вышла на матч. Сестры Киченок пробились в 1/4 финала Олимпиады-2024

Людмила и Надежда в трех сетах одолели Даниэль и ее напарницу Дезире Кравчик

31 июля 2024, 23:50 | Обновлено 31 июля 2024, 23:55
2979
7
Коллинс вышла на матч. Сестры Киченок пробились в 1/4 финала Олимпиады-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок пробились в четвертьфинал парного разряда на олимпийском теннисном турнире 2024, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

Во 2-м раунде украинки в трех сетах одолели американский тандем Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик за 1 час и 40 минут.

Олимпийские игры 2024. Пары. 1/8 финала

Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик (США) [4] – 3:6, 6:4, [10:7]

Сестры Киченок в третий раз в карьере играют на Олимпиаде. В Рио 2016 девушки проиграли уже в первом раунде, а в Токио 2020 добрались до четвертьфинала, где уступили паре Вероника Кудерметова / Елена Веснина.

В следующем раунде Олимпиады в столице Франции украинки встретятся с восьмым сеяным дуэтом из Испании Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо.

Интересно, что Коллинс 31 июля также провела четвертьфинальный поединок одиночного разряда против Иги Свентек, с которого снялась в третьем сете из-за травмы мышц живота. Многие думали, что Даниэль откажется выходить на корт против Киченок, но в итоге 30-летняя американка все-таки сыграла.

Статистика матча

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Людмила Киченок Надежда Киченок Дезире Кравчик Даниэль Коллинс теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Serhii P.
Молодці, дівчата!
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+15
Fdail
Цікава травма живота в Колінз,  що вийшла грати в пару й все дішло до фінального тайбрейку))) але добре, що прошли сестри. Проти іспанок у дівчат є все,щоб перемагати, але півфінал буде дуже серйозним іспитом у вигляді чешок. Чи програти явним фаворитами та боротися за бронзу чи зробити чудо й вийти в фінал. Але поки ще треба четвертьфінал пройти, у чому бажаю великої вдачі.
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Walle
Сестрички героїні! Я аж заплакав після перемоги. Дякуємо 
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+3
C.Пеклов
Молодці!Коллис хитрозроблену зробили,нех.Ігу ображати за правду.
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0
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