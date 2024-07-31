Коллинс вышла на матч. Сестры Киченок пробились в 1/4 финала Олимпиады-2024

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок пробились в четвертьфинал парного разряда на олимпийском теннисном турнире 2024, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

Во 2-м раунде украинки в трех сетах одолели американский тандем Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик за 1 час и 40 минут.

Олимпийские игры 2024. Пары. 1/8 финала

Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик (США) [4] – 3:6, 6:4, [10:7]

Сестры Киченок в третий раз в карьере играют на Олимпиаде. В Рио 2016 девушки проиграли уже в первом раунде, а в Токио 2020 добрались до четвертьфинала, где уступили паре Вероника Кудерметова / Елена Веснина.

В следующем раунде Олимпиады в столице Франции украинки встретятся с восьмым сеяным дуэтом из Испании Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо.

Интересно, что Коллинс 31 июля также провела четвертьфинальный поединок одиночного разряда против Иги Свентек, с которого снялась в третьем сете из-за травмы мышц живота. Многие думали, что Даниэль откажется выходить на корт против Киченок, но в итоге 30-летняя американка все-таки сыграла.

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