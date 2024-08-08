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  4. Костюк переиграла Свитолину на супертурнире в Торонто и вышла в 1/8 финала
WTA
08 августа 2024, 19:52 | Обновлено 08 августа 2024, 20:00
4511
30

Костюк переиграла Свитолину на супертурнире в Торонто и вышла в 1/8 финала

Марта одолела Элину в трех сетах во 2-м раунде тысячника в Канаде

08 августа 2024, 19:52 | Обновлено 08 августа 2024, 20:00
4511
30
Костюк переиграла Свитолину на супертурнире в Торонто и вышла в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

8 августа на кортах хардового турнира WTA 1000 в Торонто (Канада) состоялось украинское дерби между Элиной Свитолиной (WTA 34) и Мартой Костюк (WTA 20).

Украинки сошлись друг с другом в 1/16 финала. Победу в трех сетах одержала Костюк.

WTA 1000 Торонто. Хард. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) – Марта Костюк (Украина) [11] – 2:6, 6:2, 2:6

Это была вторая встреча соперниц. Костюк сравняла счет, 1:1. В 2018 году Элина одолела Марту в 3-м круге Australian Open.

Костюк во второй раз играет на тысячнике в Канаде и впервые пробилась в 3-й раунд.

В 1/16 финала Марта встретится с победительницей противостояния Эмма Наварро (США, WTA 15) – Магда Линетт (Польша, WTA 43).

Костюк – единственная представительница Украины, которая продолжает борьбу в Торонто. Ранее во 2-м круге Леся Цуренко проиграла Анне Калинской.

На старте соревнований Марта одолела Татьяну Марию, а Элина выиграла у Шелби Роджерс.

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Марта Костюк Элина Свитолина WTA Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 30
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sirjoga
Особисто я вболівав за Марту. На мою скромну думку перемога в цьому матчі зміцнить її ментально. Чи задоволений я матчем? Звісно, що ні. Емоційний сплеск повністю руйнує гру Марти на 1,5 сети, КАРЛ на 1,5 сети!!! Це не спад, а повний провал. От і маємо тенісистку з технічним арсеналом, фізичними даними і баченням корту самого найвищого рівня, яка не може себе реалізувати. З перемогою, Марто! Сподіваюсь ти якось з цим навчишся справлятися, можливо цей матч стане одним із фундаментів майбутнього ТОПа. 
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+5
Donchanin
Марту з перемогою, молодчинка.  А до питання про "справжню першу" хочеться нагадати всім, що у віці Марти Еліна вже була у трійці WTA.  Чи буде там колись Марта – велике питання
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
mevast
Марта виглядала сильнішою. Проте рівень гри не вразив. Куча помилок - подарунків одна одній. Оце стан нашого жіночого тенісу. Надіятись на перемоги в турнірах не приходиться.
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+2
Sp-0007043
Вітаю Марту. Завжди вболіваю за них обох. Думав що у Марти є проблеми тільки з подачею. Але сьогодні було видно що їй треба спралятися щей з психологічними провалами. І саме ці 2 проблеми поки не дають їй стати одніею з найкращих тенісисток світу. Марті зовсім трохи не вистачило щоб стати медалісткою на олімпіаді. Успіхв Марті та Еліні!
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+2
aleks8-48
Станіслав.Давайте відчинемо очі. Ще тиждень-два потому Еліна показувала відмінний теніс проти топ-гравчинь. Було видно,що сьогодні вона грала не у свій звичайний теніс,це була лише частка підготовки к USO. Я гадаю у Еліни не було наміру викладатись у цій грі,пік форми потрібен к ВШ. Ще зарано діліти наших дівчат на минуле та майбутнє. Марта добре додала,але до Еліни ій ще далеко. Якби матч між ними відбувся на ВШ,упевненний,що результат був би протилежний.
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+1
dudigo78
судити по одному матчі не варто. Еліна також вигравала не так давно в Іги, але це не означає, що вона краща чи навіть приблизно її рівня. тут інше, Еліна вже на завершенні своєї кар'єри, це факт, і щось грандіозного від неї вимагати нема сенсу. А от Марті виграти бодай половину трофеїв, які за свою кар'єру виграла Еліна це ще велике запитання. В мене особливого оптимізму на цей рахунок не має. на мою думку в Україні поки що не має тенісистки, яка б могла бодай повторити досягнення Світоліної
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+1
kollekciy
Марту з історичною перемогою. Ще у грі Еліни з Роджерс, я помітив, що Еліна помилялася, коли Шелбі грала агресивно, тому надіявся, Марта гратиме атакуючи. В результаті, так воно і вийшло, і зявилися ознаки повного повернення Нової Марти. Другий сет Марта втратила, тільки за рахунок втрати самоконтролю та поверненя до нервів. А, от в третому  сеті при рухунку 1:1 все вирішилося на подачі Марти, вона героїчно подала, та отримала впевненість, а Еліна (в стилі Марти) не змогла пережити втрачені можливості.
Якщо Марта триматиме далі такий настрій, з Наварро можна грати.   
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+1
Макс Максов
Молодість перемогла досвід...
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+1
C.Пеклов
Ось так!
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+1
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introvert
В першому раунді Костюк виглядала краще, тож перед грою в мене було лише одне запитання, і це питання було до Марти: затремтить чи ні? Не затремтить - переможе, затремтить - програє. За всієї поваги до Еліни, все в цьому матчі залежало саме від Марти.
Не затремтіла. Хоча без нервів не обійшлось.
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+1
Citrullus lanatus
6 лет не виделись))) на корте.
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+1
Vlad Holl
Марта добавила , Еліна трохи здала і цього стало достатньо. А взагалі, купа помилок , особливо на подачі , від Марти це звично , від Еліни не чекав . Марті перемог , бо вона на даний момент єдина наша надія і дійсно перша ракетка України.
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0
Donchanin
Доречi за подвiйними у пiдсумку 7-7. Це не так щоб дуже гарно для обох
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0
naverland
Есть возможность и дальше пройти 
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0
introvert
Дівчата не стали витягувати одна з одної душу, і це мабуть на краще (принаймні для переможниці). Еліна сьогодні подавала на рівні Марти, чим трохи здивувала, бо зазвичай робить це значно краще. Ну що ж, молодша може лише подякувати старшій)
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-2
Stanislav Matusevych
Підсумком задоволений. Теперішнє та, сподіваюсь, майбутнє перемогло минуле. Важливе, заслужене, але минуле. У першому сеті перевага Марти в таланті виглядала космічно. Але як тільки далі на сцену вийшла стабільність, стало зрозуміло, чим Еліна брала усі минулі роки. І все ж тієї стабільності, що була у найкращі роки, вже немає. Ось Марта, знову трохи додавши, і забрала вирішальний сет. Все закономірно. Проте гра Марти все одно бажає кращого. Наварро так обіграти буде важко.
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-2
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paw
Костюк об'єктивно просто стала сильнішою за Світоліну майже у всіх складових компонентах сучасного тенісу!
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-2
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captain2009
Марто, вітаю з реваншем! Забагато було розмов про "справжню першу". Тепер це питання знято. 
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-3
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BATI-GOOOOOL
Цей матч показав і хто перша ракетка України,і хто прогресує а хто так і залишиться нажаль, гравчиня вище середнього...
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-5
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