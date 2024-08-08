Костюк переиграла Свитолину на супертурнире в Торонто и вышла в 1/8 финала
Марта одолела Элину в трех сетах во 2-м раунде тысячника в Канаде
8 августа на кортах хардового турнира WTA 1000 в Торонто (Канада) состоялось украинское дерби между Элиной Свитолиной (WTA 34) и Мартой Костюк (WTA 20).
Украинки сошлись друг с другом в 1/16 финала. Победу в трех сетах одержала Костюк.
WTA 1000 Торонто. Хард. 1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) – Марта Костюк (Украина) [11] – 2:6, 6:2, 2:6
Это была вторая встреча соперниц. Костюк сравняла счет, 1:1. В 2018 году Элина одолела Марту в 3-м круге Australian Open.
Костюк во второй раз играет на тысячнике в Канаде и впервые пробилась в 3-й раунд.
В 1/16 финала Марта встретится с победительницей противостояния Эмма Наварро (США, WTA 15) – Магда Линетт (Польша, WTA 43).
Костюк – единственная представительница Украины, которая продолжает борьбу в Торонто. Ранее во 2-м круге Леся Цуренко проиграла Анне Калинской.
На старте соревнований Марта одолела Татьяну Марию, а Элина выиграла у Шелби Роджерс.
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