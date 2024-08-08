Цуренко уступила 17-й ракетке мира во 2-м раунде турнира WTA 1000 в Торонто
Леся в двух сетах проиграла Анне Калинской в 1/16 финала соревнований в Канаде
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 85) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).
В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла 17-й ракетке мира Анне Калинской, которая выступает в «нейтральном» статусе.
WTA 1000 Торонто. Хард. 1/16 финала
Леся Цуренко (Украина) – Анна Калинская [10] – 2:6, 2:6
Это была вторая встреча соперниц. Счет стал равным.
В 3-м раунде Калинская сыграет против победительницы противостояния Дарья Касаткина – Аманда Анисимова.
На старте тысячника в Канаде Цуренко переиграла Бьянку Андрееску в трех партиях.
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