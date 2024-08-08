Цуренко уступила 17-й ракетке мира во 2-м раунде турнира WTA 1000 в Торонто

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 85) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла 17-й ракетке мира Анне Калинской, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 1000 Торонто. Хард. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) – Анна Калинская [10] – 2:6, 2:6

Это была вторая встреча соперниц. Счет стал равным.

В 3-м раунде Калинская сыграет против победительницы противостояния Дарья Касаткина – Аманда Анисимова.

На старте тысячника в Канаде Цуренко переиграла Бьянку Андрееску в трех партиях.