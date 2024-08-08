Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Цуренко уступила 17-й ракетке мира во 2-м раунде турнира WTA 1000 в Торонто
WTA
08 августа 2024, 19:25 | Обновлено 08 августа 2024, 19:28
1112
2

Цуренко уступила 17-й ракетке мира во 2-м раунде турнира WTA 1000 в Торонто

Леся в двух сетах проиграла Анне Калинской в 1/16 финала соревнований в Канаде

08 августа 2024, 19:25 | Обновлено 08 августа 2024, 19:28
1112
2
Цуренко уступила 17-й ракетке мира во 2-м раунде турнира WTA 1000 в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 85) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла 17-й ракетке мира Анне Калинской, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 1000 Торонто. Хард. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) – Анна Калинская [10] – 2:6, 2:6

Это была вторая встреча соперниц. Счет стал равным.

В 3-м раунде Калинская сыграет против победительницы противостояния Дарья Касаткина – Аманда Анисимова.

На старте тысячника в Канаде Цуренко переиграла Бьянку Андрееску в трех партиях.

По теме:
Костюк переиграла Свитолину на супертурнире в Торонто и вышла в 1/8 финала
Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко Анна Калинская WTA Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гребля на байдарках. Украинская команда завершила финал ОИ без медали
Олимпийские игры | 08 августа 2024, 14:59 10
Гребля на байдарках. Украинская команда завершила финал ОИ без медали
Гребля на байдарках. Украинская команда завершила финал ОИ без медали

Мужская сборная Украины финишировала 4-й

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 08 августа 2024, 03:45 1
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Известно, где Украина примет команду Австрии в Кубке Билли Джин Кинг
Теннис | 08.08.2024, 18:28
Известно, где Украина примет команду Австрии в Кубке Билли Джин Кинг
Известно, где Украина примет команду Австрии в Кубке Билли Джин Кинг
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 08.08.2024, 00:21
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
ФОТО. Мировой рекордсмен споткнулся об барьер на ОИ-2024 и ударился головой
Олимпийские игры | 08.08.2024, 07:11
ФОТО. Мировой рекордсмен споткнулся об барьер на ОИ-2024 и ударился головой
ФОТО. Мировой рекордсмен споткнулся об барьер на ОИ-2024 и ударился головой
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Леся зараз, як той старенький смартфон: акумулятор не тримає, пам"яті постійно не вистачає, періодично сам перезавантажується... ще наче функціонує і за стільки років вже до нього звик, але глибоко в душі розумієш, що час його вже настав...
Ответить
+7
C.Пеклов
Дуже слабкі і не влучні  подачі у Лесі...Стільки подвійних...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
08.08.2024, 09:29 23
Футбол
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
07.08.2024, 20:26 6
Футбол
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
07.08.2024, 03:39 6
Футбол
Анонс Олимпиады на 7 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 7 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
07.08.2024, 06:23 14
Олимпийские игры
Не удержали преимущество. Динамо упустило победу в матче с Рейнджерс
Не удержали преимущество. Динамо упустило победу в матче с Рейнджерс
06.08.2024, 22:53 287
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
07.08.2024, 00:15 27
Футбол
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
07.08.2024, 14:16 1
Олимпийские игры
Известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ. Он получит два больших чека
Известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ. Он получит два больших чека
08.08.2024, 07:20 7
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем