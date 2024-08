Восстала из пепла. Цуренко сенсационно выбила в Торонто чемпионку USO 2019

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 85) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

В 1/32 финала украинка неожиданно переиграла Бьянку Андрееску (Канада, WTA 175), которая в 2019 году выиграла US Open.

WTA 1000 Торонто. Хард. 1/32 финала

Бьянка Андрееску (Канада) – Леся Цуренко (Украина) – 6:0, 3:6, 4:6

Это была четвертая встреча соперниц. Цуренко выиграла все 4 очных поединка.

Перед стартом матча Андрееску считалась явной фавориткой. После первой партии тем более никто не верил в победу Леси. Правда, в решающей партии Цуренко чуть не отдала преимущество 5:0 (30:0), проиграв 4 гейма подряд, но в 9-м все же сумела подать на матч.

Во 2-м раунде тысячника Цуренко сыграет против Анны Калинской.

Леся стала третьей представительницей Украины, которой удалось выиграть стартовое противостояние на кортах Торонто. Ранее это сделали Марта Костюк и Элина Свитолина, которые во 2-м раунде встретятся друг с другом.

Еще одна украинка Даяна Ястремская не сумела преодолеть Тейлор Таунсенд в 1-м раунде.

