Определена половина пар 1/4 финала US Open 2026 у женщин

На Открытом чемпионате США 2026 определена половина пар 1/4 финала в женском одиночном разряде по итогам поединков четвертого раунда в верхней части сетки.

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла Линде Носковой и завершила выступления в Нью-Йорке. Чешка далее сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко – «нейтралка» оказалась сильнее Тейлор Таунсенд.

Американка Джессика Пегула разгромила представительницу Румынии Сорану Кырстю. Следующей соперницей Джессики будет ее соотечественница Эмма Наварро, которая выбила россиянку Анну Калинскую.

7 сентября и в ночь на 8 число состоятся поединки 1/8 финала в нижней части сетки: Мирра Андреева – Анастасия Потапова, Ига Свентек – Чжэн Циньвень, Наоми Осака – Елена Рыбакина, Ива Йович – Коко Гауфф.

US Open 2026. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Тейлор Таунсенд – 6:4, 6:3

Марта Костюк [11] – Линда Носкова [6] – 5:7, 7:5, 4:6

Джессика Пегула [3] – Сорана Кырстя [16] – 6:3, 6:4

Анна Калинская [21] – Эмма Наварро [26] – 4:6, 2:6

US Open 2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Линда Носкова [6]

Джессика Пегула [3] – Эмма Наварро [26]

Видеообзор матча Арина Соболенко – Тейлор Таунсенд

Видеообзор матча Марта Костюк – Линда Носкова

Видеообзор матча Джессика Пегула – Сорана Кырстя

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