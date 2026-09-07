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  4. Определена половина пар 1/4 финала US Open 2026 у женщин
US Open
07 сентября 2026, 10:45 |
386
0

Определена половина пар 1/4 финала US Open 2026 у женщин

Марта Костюк проиграла Линде Носковой и завершила выступления в Нью-Йорке

07 сентября 2026, 10:45 |
386
0
Определена половина пар 1/4 финала US Open 2026 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова
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На Открытом чемпионате США 2026 определена половина пар 1/4 финала в женском одиночном разряде по итогам поединков четвертого раунда в верхней части сетки.

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла Линде Носковой и завершила выступления в Нью-Йорке. Чешка далее сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко – «нейтралка» оказалась сильнее Тейлор Таунсенд.

Американка Джессика Пегула разгромила представительницу Румынии Сорану Кырстю. Следующей соперницей Джессики будет ее соотечественница Эмма Наварро, которая выбила россиянку Анну Калинскую.

7 сентября и в ночь на 8 число состоятся поединки 1/8 финала в нижней части сетки: Мирра Андреева – Анастасия Потапова, Ига Свентек – Чжэн Циньвень, Наоми Осака – Елена Рыбакина, Ива Йович – Коко Гауфф.

US Open 2026. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Тейлор Таунсенд – 6:4, 6:3
Марта Костюк [11] – Линда Носкова [6] – 5:7, 7:5, 4:6

Джессика Пегула [3] – Сорана Кырстя [16] – 6:3, 6:4
Анна Калинская [21] – Эмма Наварро [26] – 4:6, 2:6

US Open 2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Линда Носкова [6]
Джессика Пегула [3] – Эмма Наварро [26]

Видеообзор матча Арина Соболенко – Тейлор Таунсенд

Видеообзор матча Марта Костюк – Линда Носкова

Видеообзор матча Джессика Пегула – Сорана Кырстя

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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