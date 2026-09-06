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US Open
06 сентября 2026, 22:17 | Обновлено 06 сентября 2026, 22:33
4739
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Костюк проиграла чемпионке Уимблдона и не смогла выйти в 1/4 финала US Open

Марта в трех сетах уступила Линде Носковой в матче четвертого раунда мейджора в США

06 сентября 2026, 22:17 | Обновлено 06 сентября 2026, 22:33
4739
91 Comments
Костюк проиграла чемпионке Уимблдона и не смогла выйти в 1/4 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В четвертом раунде украинка в трех сетах проиграла шестой ракетке мира и победительнице Уимблдона-2026 Линде Носковой из Чехии.

US Open 2026. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [11] – Линда Носкова (Чехия) [6] – 5:7, 7:5, 4:6

Во второй партии Марта уступала 3:5, в 10-м гейме на приеме отыграла два матчбола, а затем перевела игру в третий сет. К сожалению, одержать победу так и не удалось.

В третьем сете Марта снова едва не взяла у Линды подачу в 10-м гейме, когда чешка подавала на матч. Костюк со счета 15:40 выиграла три поинта подряд, однако Носкова сумела дожать украинку.

Костюк провела третье очное противостояние против Носковой. В апреле Марта выиграла у Линды в четвертьфинале тысячника в Мадриде, а затем уступила ей в полуфинале Уимблдона.

Костюк в Нью-Йорке успела выиграть три матча, одолев Сторм Хантер, Слоан Стивенс и Екатерину Александрову.

Марта во второй раз (второй год подряд) сыграла в четвертом круге US Open.

В 2026 году Костюк на турнирах Grand Slam добиралась до полуфиналов Ролан Гаррос и Уимблдона. Australian Open украинка покинула в первом круге.

Носкова одержала 10-ю победу над теннисисткой из топ-20 в 2026 году. Линда впервые сыграет в четвертьфинале US Open, где встретится с Ариной Соболенко.

Реализованный матчбол Линды Носковой

Фото с матча

Сетка US Open 2026

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 91
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Марті подяка за видовищну гру і щирі емоції 👏👊💙💛  Її гра покращується , але потрібно бути більш холоднокровною у вирішальні моменти, як це часто робить та ж Носкова .
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+10
Показать Скрыть 2 ответа
На прийомі добре Марта грала. А от на своїй подачі реалізація ще не на висоті. Проте Марта прогресує.
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+9
Дві тенісистки топового рівня, Марта рятувала неймовірні мʼячі, але трішки не пощастило. Не маю в чому дорікнути Марту, вона старалась до останнього, успіхів в майбутньому 
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+9
Але ж і напружений матч... дуже-дууууже шкода! Марта молодець, але, як на мене все-таки ментально програла, бо технічно вона будь-кого переможе при доброму настрої і впевненості. Треба було валєти, труси, не знаю що там ще брати)... ну, вже як є. Марті дякую за турнір! За емоції, нехай і такі сердечно-валідольні)
Лінді треба віддати належне. Недавно скептично досить сприймав її... але помилився. Вона дійсно топ-гравець. Успіхів їй у наступному матчі!
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+8
Марта помітно додала в цьому сезоні. Надіюся, що наступний сезон буде ще кращим. 
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
Багато дуже сил Марта витрачає на емоції, як позитивні так негативні. 
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+8
Марта грала добре,але суперниця трохи краще,холоднокровніше,це треба визнати.Прикро,але ...Марті відпочити й до перемог на інших турнірах!
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
Підтримка Мартусі❤️🇺🇦 в важкий момент. Подяка за боротьбу. Успіхів в наступних турнірах!🙌
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+7
Блін, знову на ті ж граблі, ця Шкарпетка як стіна бетонна, але добре що боролася, дякую за турнір, хоча очікування були більшими
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+7
Шкода. Та все одно дякуємо! Успіхів прийдешніх!
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+4
Краще гарно вилетіти від Носкової ніж позорно від Сабаленки
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+4
Покажуть статистику матчу, а не фотографії ..
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+3
Читаю коментарі і дивуюсь. Люба справедлива критика наших гравчинь сприймається в штики і мінусується замість того щоб оппонувати. Не чекайте шолом в майбутньому - не дочекаєтесь.
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+3
Показать Скрыть 6 ответов
Костюк по статистическим данным пробежала за три сета на 450 метров больше чем Носкова.Эта дистанция равняется больше чем кругу вокруг футбольного поля
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+3
матч гідний фіналу , матч рівних суперниць, мені здається Носкова фізично краще Марти , Марта также великий молодець , але перемагає сильніший.
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+3
Два гейми на своїй подачі розслабилась. І при ровній грі цього було достатньо.
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+3
Все як завжди. Бажання перемогти нуль. Грає отак по настрою, як получиться. 
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+2
Марта молодець. Найбільше, що тут показала Марта це характер. Було відчуття, що Марті треба було ще більше ризикувати на атакуючі удари, але вони могли і не пройти. Можна сказати, що треба було продовжувати тримати свою подачу, але було зрозуміло, що довго тримати свою подачу одними першими та ейсами Марта не зможе. Головна проблема, що Носкова не була такою, як на попередніх турнірах в Америці, а була явно сильнішою, особливо на Марту, вона почала дуже добре налаштовуватись.
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+2
Марта вроді би грала, і боролась.  Але знову же, залежно які задачі ставити.  Якщо ввійти в топ десять, то нормально. А якщо з претензією на титул, то це вже ніяк. Одним словом закінчилось все як зажди
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+2
Марті респект за боротьбу!
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+1
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