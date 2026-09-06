Костюк проиграла чемпионке Уимблдона и не смогла выйти в 1/4 финала US Open
Марта в трех сетах уступила Линде Носковой в матче четвертого раунда мейджора в США
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В четвертом раунде украинка в трех сетах проиграла шестой ракетке мира и победительнице Уимблдона-2026 Линде Носковой из Чехии.
US Open 2026. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) [11] – Линда Носкова (Чехия) [6] – 5:7, 7:5, 4:6
Во второй партии Марта уступала 3:5, в 10-м гейме на приеме отыграла два матчбола, а затем перевела игру в третий сет. К сожалению, одержать победу так и не удалось.
В третьем сете Марта снова едва не взяла у Линды подачу в 10-м гейме, когда чешка подавала на матч. Костюк со счета 15:40 выиграла три поинта подряд, однако Носкова сумела дожать украинку.
Костюк провела третье очное противостояние против Носковой. В апреле Марта выиграла у Линды в четвертьфинале тысячника в Мадриде, а затем уступила ей в полуфинале Уимблдона.
Костюк в Нью-Йорке успела выиграть три матча, одолев Сторм Хантер, Слоан Стивенс и Екатерину Александрову.
Марта во второй раз (второй год подряд) сыграла в четвертом круге US Open.
В 2026 году Костюк на турнирах Grand Slam добиралась до полуфиналов Ролан Гаррос и Уимблдона. Australian Open украинка покинула в первом круге.
Носкова одержала 10-ю победу над теннисисткой из топ-20 в 2026 году. Линда впервые сыграет в четвертьфинале US Open, где встретится с Ариной Соболенко.
Реализованный матчбол Линды Носковой
Eleventh heaven 🙌— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026
Linda Noskova notches an 11th consecutive win at Grand Slam level, outlasting Kostyuk 7-5, 5-7, 6-4! pic.twitter.com/lE1qlpNC7W
Фото с матча
Сетка US Open 2026
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