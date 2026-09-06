ВИДЕО. Костюк отыграла двойной матчбол у Носковой и перевала матч в 3-й сет
Марта сумела вернуться в игру после 3:5 во второй партии поединка 1/8 финала US Open
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) перевела матч 1/8 финала US Open 2026 против Линды Носковой (Чехия, WTA 6) в третий сет.
Костюк проиграла Носковой первую партию со счетом 5:7 и уступала 3:5 во втором сете.
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В десятом гейме у Линды на подаче был двойной матчбол при счете 40:15. Марта круто выиграла четыре поинта подряд, а затем взяла еще два гейма, завершив второй сет 7:5 в свою пользу.
Это третье очное противостояние Костюк и Носковой и первый их трехсетовик. Победительница поединка в четвертьфинале встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
US Open 2026. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) [11] – Линда Носкова (Чехия) [6] – 5:7, 7:5
ВИДЕО. Костюк отыграла двойной матчбол у Носковой и перевала матч в 3-й сет
🤯 Un fin de jeu complètement folle, deux balles de match sauvées, un peu de réussite et Kostyuk reste dans le match contre Noskova !— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 6, 2026
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